CHP'nin 100. Yıl Etkinlikleri Başladı

CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin ilki gerçekleştirildi. Etkinlikte, CHP'nin kuruluşuna özel bestelenen marş ilk kez seslendirildi.

CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla 8- 10 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerin ilki düzenledi. Etkinlikte, CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yılına özel olarak bestelenen marş ilk kez seslendirildi.

CHP'nin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla 8- 10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinliklerin ilki parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra; parti genel başkan yardımcıları, CHP'li milletvekilleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'li belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan program; sırasıyla Gençlik, İzindeyiz ve İzmir Marşlarının okunmasıyla devam etti. Sonrasında ise ünlü besteci Bujor Hoinic'in Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nden esinlenerek bestelediği ve partiye hediye edilen 100'üncü Yıl Cumhuriyet Marşı ilk kez dinletildi. Marş dinletisinin ardından Kılıçdaroğlu, marşın bestecisi Bujor Hoinic, orkestra şefi Hakan Tepeli ve Koro Şefi Korhan Doğan'a çiçek ve plaket takdim etti. Sunay Akın'ın 'Aydınlanma Yolunda CHP' temalı anlatısını gerçekleştirmesinin ardından CHP'nin kuruluş hikayesini anlatan ses ve ışık gösterisi gerçekleştirildi.