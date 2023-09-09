CHP'nin 100. yıl dönümü Amasya'da kutlandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi. CHP Gümüşhacıköy ilçe Başkanı Kudret Taştan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Partililerin katıldığı programda, CHP'nin 100. yılını kutlama mutluluğu ve gururu yaşandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde CHP'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda CHP Gümüşhacıköy ilçe Başkanı Kudret Taştan Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Taştan, yaptığı konuşmada, partilerinin 100. yılını kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Programa, partililer katıldı.