CHP'nin 100. Kuruluş Yıl Dönümüne Özel Video Paylaşıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 100. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan videoyu sosyal medya hesabında paylaştı.

Kılıçdaroğlu, bu paylaşımına, "Biliyoruz ki umut, halkın egemenliği. Cumhuriyet Halk Partimizin 100. yaşı kutlu olsun." notunu düştü.

Hazırlanan videoda, Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne tarihteki önemli olaylara yer verildi.