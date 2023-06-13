CHP Niğde Milletvekili Gürer, sağanak nedeniyle çiftçilerin zararlarının giderilmesi için kanun teklifi verdi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye genelinde etkili olan sağanak nedeniyle çiftçilerin zararlarının giderilmesi için TBMM Başkanlığında kanun teklifi verdi. Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde meydana gelen yağışların birçok ilde üreticilerin ciddi mağduriyetine neden olduğunu söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye genelinde etkili olan sağanak nedeniyle çiftçilerin zararlarının giderilmesi için TBMM Başkanlığında kanun teklifi verdi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son günlerde meydana gelen yağışların birçok ilde üreticilerin ciddi mağduriyetine neden olduğunu söyledi.

Gürer, yağışların sürdüğü yerlerde üreticilerin bekledikleri ürünü alamayacaklarını ve bu bölgelerde uğradıkları zararların karşılanması gerektiğini aktardı. Küresel ısınmanın etkilerine karşı önlem alınmasının gerekliliğine işaret eden Gürer, ortaya çıkan tablonun üretici açısından kaygı verici olduğunu söyledi.

TBMM Başkanlığına afetlerden etkilenen çiftçilerin zararlarının giderilmesi için kanun teklifi verdiğini ifade eden Gürer, "Bu kanun teklifi afetlerden etkilenen çiftçilerin kamu bankalarına ve tarım kredi kooperatiflerine olan borçlarının 3 yıl ertelenmesini öngörüyor. Kanun teklifi, zarara uğrayan çiftçilerin yeniden ekim yapabileceği ve bu bağlamda içinde bulundukları sorunların hafifletileceği bir öneridir." dedi.