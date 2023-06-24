CHP Niğde Milletvekili Gürer, deprem bölgesinde tarımsal üretim için Meclis Araştırması istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde tarımsal üretimde yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve 11 ili kapsayan afet bölgesinde, tarımsal üretimde yaşanan sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin ortaya konması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen büyük depremlerin, bölgede tarımsal üretime ne kadar olumsuz etki yarattığının belirlenmesi, ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla hazırladığı Meclis Araştırma önergesini, TBMM Başkanlığına verdi.

TARIM ALANLARININ YÜZED 17'SİNE SAHİP

Gürer, deprem felaketinin neden olduğu başka bir olumsuzluğun ise tarım alanlarında yaşandığına işaret ederek depremden etkilenen 11 ilin toplam tarım alanının ülkedeki tarım alanlarına oranının ise yüzde 17 civarında olduğunu belirtti.

AFET BÖLGESİNİN TARIM İSTATİSTİĞİ

Gürer, "Ayrıca tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin ekildiği alan önemlidir. Bölgenin Türkiye'nin toplam hayvan varlığı içindeki payı yüzde 16'dır. Bölgedeki toplam canlı hayvan değeri ise 34,8 milyar TL'dir ve kayıtlı çiftçi sayısı 303.743'tür" diye konuştu.

AFET BÖLGESİNDE, TARIMSAL ÜRETİME İLİŞKİN SORUNLAR

Afet bölgesinde, tarımda yaşanan sorunların tespiti ve bu doğrultuda desteklemelerin hızlı bir şekilde yapılmasının, ülke tarımının geleceği açısından önemli olduğunu anımsatan Gürer şunları söyledi:

"Bölgede tarımsal üretimin devamlılığı açısından önceliklendirilmesi gereken konular mevcuttur. Bu konular arasında girdi tedariki, kırsal alanda yaşayanlar için beslenme ve barınma, tarımsal üretim altyapısında meydana gelen zararlar, hayvanların temel ihtiyaçları, tarımsal üretim zincirinde (tohumdan bitkinin büyüme dönemine kadar) yaşanan aksaklıklar, sulama altyapılarında yaşanan arızalar, tarımsal ürün işleyen sanayi kuruluşlarının depremden olumsuz etkilenmesi ve tarım işçisi bulmada yaşanan sıkıntılar hızlı bir şekilde aşılmalıdır."

"DEPREMDE HAYVANLARINI KAYBEDEN ÇİFTÇİLERE CANLI HAYVAN TEMİNİ SAĞLANMALIDIR"

Depremde hayvanlarını kaybeden çiftçilere canlı hayvan temini sağlanmalıdır. Çiftçilere gübre ve yem desteği gibi ayni desteklerin yanı sıra, girdi tedarik eden firmalara, ürünü depolayan, işleyen ve pazarlayan sanayicilere de destek sağlanmalıdır.

Tarımsal ürün ihracatının sekteye uğramaması açısından lojistik merkezlerinin aktif olarak kullanılabilir durumda olması önemlidir. Deprem sonrası tarımsal teçhizatların zarar görmesi, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini tehdit ettiğinden, ortak makine parkları oluşturulmalı ve çiftçilerin kullanımına açılmalıdır. Bölgede süt üreticisinin ürettiği sütün ziyan olması da dikkat çeken bir sorundur. Bu nedenle mobil mandıralar kurulmalı ve besi dönemini tamamlamak üzere olan hayvanlar Et ve Süt Kurumu tarafından kesime gönderilmelidir. Tarımsal ürün ve hayvanlarda verim kaybının yaşanmaması için su ihtiyaçları aksamadan ve sağlıklı bir şekilde sağlanmalıdır."