Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen CHP Niğde İl Başkanlığı 38. Olağan Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Erhan Adem yeniden seçildi. Kongreye, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, CHP'li ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.

CHP Niğde İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi yapıldı.

Niğde Belediyesi Kültür Merkezi'ndeki kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Tek listeyle gidilen kongrede mevcut İl Başkanı Erhan Adem, yeniden göreve seçildi.

Partisi için çalışmaya devam edeceğini belirten Adem, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Kongreye, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teşkilat mensupları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, CHP'li ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı.