CHP Niğde 39. Olağan İl Kongresi Gerçekleştirildi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Niğde 39. Olağan İl Kongresi'nde partinin zor bir dönemde olduğunu vurgulayarak, emekli ve işçilerin açlık sınırının altında yaşadığını ifade etti. Kongrede mevcut il başkanı Bünyamin Kıvrakdal yeniden başkanlığa seçildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Niğde 39. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Erhan Adem ile Aylin Nazlıaka'nın da katılımıyla Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenen il kongresinde, Başarır divan başkanlığına seçildi.

Başarır, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, zor bir dönemde kongrelerini yaptıklarını söyledi.

CHP'nin baskı altında olduğunu iddia eden Başarır, "Üzülerek söylüyorum, partimiz dahili ve harici bir saldırı içerisinde." dedi.

Bu saldırılara izin vermeyeceklerini vurgulayan Başarır, "Çünkü ülkenin çok büyük sorunları var, emekli açlık sınırının çok altında yaşıyor. Milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının çok altında yaşıyor. Çiftçi, alın terinin karşılığını alamıyor. Milyonlarca memur icra kapısında. İşçi mutsuzsa, emekli mutsuzsa, gençler mutsuzsa o ülkede yapılacak tek şey erken seçimdir." diye konuştu.

Erhan Adem de ülke için hep birlikte çalışacaklarını belirterek, "Sizlerin verdiği enerji ve güç bizi daha çok çalışmaya sevk ediyor. Bugün iki adayla yarışacağız ama kongre sonunda el ele çıkacağız. Birlikte mücadele etmeye devam edip partimizi iktidara taşıyacağız. Olması gereken budur. Burada olan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aylin Nazlıaka ise Türkiye'deki tüm kongrelere katılmaya ve parti örgütüyle hemhal olmaya çalıştığını dile getirdi.

Cumhuriyet kentinde partililerle bir arada olmanın gurur ve onurunu yaşadığını aktaran Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Biz burada bir kongre düzenlemiyoruz. Burada Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde iktidara giden yolun taşlarını diziyoruz. Bugün sadece Niğde'yi yönetecekleri belirlemiyoruz, ilk seçimlerden sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetecek olanları belirliyoruz. Aynı zamanda ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Benim iki büyük eserim var. Biri Cumhuriyet, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi'dir.' sözleriyle iki büyük emanete büyük bir inançla ve kararlılıkla olan birlikteliğimizi pekiştiriyoruz. Her iki büyük eseri de sonsuza dek yaşatmanın sözünü burada veriyoruz."

Mevcut İl Başkanı Bünyamin Kıvrakdal ve Kamber Kahraman'ın yarıştığı kongrede, Kıvrakdal 200 oyla yeniden başkanlığa seçildi, Kahraman ise 21 oy aldı.

Kaynak: AA / Ahmet Demircan - Politika
