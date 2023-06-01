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CHP MYK Üyeleri İstifasını Sundu

CHP MYK Üyeleri İstifasını Sundu

Politika Haberleri

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin istifalarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu bildirildi. MYK üyelerinin bugünkü toplantıda sözlü olarak istifalarını sundukları, Kılıçdaroğlu'nun da istifa taleplerine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerinin istifalarını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğu bildirildi.

MYK üyelerinin bugünkü toplantıda sözlü olarak istifalarını sundukları, Kılıçdaroğlu'nun da istifa taleplerine olumlu yaklaştığı ifade edildi.

CHP'de MYK, Parti Meclisi (PM) üyeleri arasından Genel Başkan tarafından atanıyor.

Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı gelecek günlerde açıklayacağı öğrenildi.

PM, 3 Haziran Cumartesi saat 10.00'da toplanacak.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp - Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu Kemal Kılıçdaroğlu Politika Haberler

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