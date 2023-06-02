CHP MYK Üyeleri Görevlerine Devam Edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, yeni MYK'nın hafta sonu yapılacak PM toplantısının ardından belirleneceğini ve mevcut üyelerin görevlerine devam edeceğini açıkladı. Öztrak, dünkü MYK toplantısının ardından yapılan toplu istifalarla ilgili de samimi bir öz eleştiri yapıldığını ve mücadeleye güçlü bir şekilde devam edeceklerini belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Genel Başkanımız, yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) hafta sonu yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından belirleyecektir. Mevcut MYK üyeleri, işlerin aksamaması adına yeni MYK belirlenene kadar görevlerine devam edecektir. Kongrelerle ilgili karar da hafta sonu yapılacak Parti Meclisi'nde değerlendirilecek" dedi.

CHP'li Faik Öztrak, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK toplantısından sonra ilk kez konuştu. CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Öztrak, Cumhurbaşkanı adayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanabilmek için çok çalıştığını belirterek, "Arzu ettiğimiz sonucu alamadık. Ancak, Genel Başkanımız ülkemizdeki her iki seçmenden birinin oyunu aldı. 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımız Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verdi. Muhalefetin bu desteği muhafazası ve artırması, bunu hükümeti denetleme ve dengelemede kullanması, hükümetin sorumsuzluklarının, millet adına bir ölçüde kontrolünü sağlayacaktır. Erdoğan da bunun farkındadır. Bu desteği dağıtmaya çalışmaktadır. Onun için de partimizin iç işlerine burnunu sokmaya kalkmakta, bunu da açıkça söylemektedir. İşte buna senin gücün yetmez. Yedi düvel uğraştı, genlerinde Kuvayimilliye, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine müdahale edemedi. Sen kimsin? CHP, milletin partisidir. Kimsesizlerin kimsesidir, CHP'nin istikametini sen çizemezsin, milletimiz çizer" ifadelerini kullandı.