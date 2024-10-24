CHP MYK Toplantısında TUSAŞ Terör Saldırısı Görüşüldü
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantıda TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısını görüştü.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılan toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.
Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısının görüşüldüğü belirtildi.
CHP MYK, sabah, Özel başkanlığında, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı gündemiyle yaklaşık 2 saat süren bir toplantı daha düzenlemişti.