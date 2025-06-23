CHP MYK Toplantısında Gündem Yoğun

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi.

Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında, parti genel merkezinde yapılan toplantı 4 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre MYK'de, ABD'nin İran'daki nükleer tesislere yönelik saldırısı, İsrail ile İran arasında yaşananlar, parti programı çalışmaları, ekonomi, etkinlik takvimi ve güncel siyasi gelişmeler ele alındı.