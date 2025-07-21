CHP MYK Toplantısı Özgür Özel'in Başkanlığında Gerçekleşti
CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yapılan Merkez Yönetim Kurulu toplantısı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü ve ardından herhangi bir açıklama yapılmadı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi.
Özel başkanlığında CHP TBMM Grup Yönetim Salonu'nda yapılan toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü.
Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA / Ahmet Buğra Olaç - Politika