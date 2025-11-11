Haberler

CHP MYK Toplandı: İddianame ve Kurultay Süreci Gündemde

Güncelleme:
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma ve kurultay süreci masaya yatırıldı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında gerçekleşti.

CHP MYK, parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantının ana konusunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame olduğu öğrenildi. Ayrıca genel başkan yardımcılarının sunumlarıyla birlikte dış politika, ay sonunda yapılacak olan kurultay süreci de MYK gündemindeydi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
