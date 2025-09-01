CHP MYK, Parti Programı Çalıştayı Hazırlıklarını Gündeme Aldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak Parti Programı Çalıştayı ve 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için hazırlıkları değerlendirildi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, partinin 4- 9 Eylül'de CHP Genel Merkezi'nde yapılacak Parti Programı Çalıştayı ile 9 Eylül'deki 102'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan hazırlıklar ele alındı.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
AVM genel müdürü, kira kavgasında öldürüldü! Cinayet anı kamerada

AVM genel müdürü böyle öldürüldü! Cinayet anı kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a İlkay Gündoğan'dan sonra Hakan Çalhanoğlu'nu da getiriyor

İlkay Gündoğan'dan sonra orta sahaya bir yıldız daha geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.