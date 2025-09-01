CHP MYK, Parti Programı Çalıştayı Hazırlıklarını Gündeme Aldı
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 4-9 Eylül tarihleri arasında yapılacak Parti Programı Çalıştayı ve 102. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri için hazırlıkları değerlendirildi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.
Edinilen bilgiye göre toplantıda, partinin 4- 9 Eylül'de CHP Genel Merkezi'nde yapılacak Parti Programı Çalıştayı ile 9 Eylül'deki 102'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan hazırlıklar ele alındı.
Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika