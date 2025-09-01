CHP MYK, Parti Programı Çalıştayı Hazırlıklarını Gündeme Aldı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleşen toplantı, yaklaşık 4 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre toplantıda, partinin 4- 9 Eylül'de CHP Genel Merkezi'nde yapılacak Parti Programı Çalıştayı ile 9 Eylül'deki 102'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında yapılan hazırlıklar ele alındı.