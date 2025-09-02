CHP MYK, Olağanüstü Toplantıya Hazırlanıyor

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanarak İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin görevden uzaklaştırılmasını inceleyecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında olağanüstü toplanacak.

Edinilen bilgiye göre, parti genel merkezinde saat 17.00'de yapılacak toplantıda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin görevinden uzaklaştırılması ve geçici yönetim kurulunun atanmasına yönelik kararı görüşülecek.

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Politika
