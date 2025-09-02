CHP MYK, Olağanüstü Toplantısını Tamamladı

CHP Merkez Yönetim Kurulunun (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yaptığı olağanüstü toplantı sona erdi.

Parti genel merkezindeki toplantı 3 saat sürdü.

Edinilen bilgiye göre MYK'de, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul 38. Olağan İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetiminin görevinden uzaklaştırılması ve geçici yönetim kurulunun atanmasına yönelik kararı görüşüldü.

Toplantıda Özel ve kurmayları, durum değerlendirmesi yaparak izlenecek yol haritasını ele aldı.