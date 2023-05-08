CHP Muğla Milletvekili Adayı Uzun, seçim çalışmalarını sürdürüyor

CHP Muğla Milletvekili Adayı Cumhur Uzun, seçim çalışmalarına Ortaca ilçesinde devam etti.

İlçede faaliyet gösteren kurum ve dernekleri ziyaret eden Uzun, esnaflarla bir araya gelerek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Uzun, Muğla'nın milletvekili olmak üzere yola çıktığını belirterek, mecliste bulunması gereken günler dışında Muğla'ya gelerek vatandaşlarla bir arada olacağını kaydetti.