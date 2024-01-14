CHP Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu Toplantı Yaptı

CHP Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki toplantıya, Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Yankı Bağcıoğlu, Murat Bakan ve İlhan Uzgel ile Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan katıldı.

Toplantıda, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 9 askerin şehit olduğu terör örgütü PKK'nın saldırısıyla bölgedeki gelişmeler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

İlk toplantısını bugün yapan Danışma Kurulu gelecek süreçte belli aralıklarla toplantılarını sürdürecek.