CHP milletvekillerinin TBMM Genel Kurulundaki eylemi sona erdi

CHP milletvekillerinin, Yargıtay 3. Dairesinin kararını protesto amacıyla sürdürdükleri TBMM Genel Kurulunu terk etmeme eylemi sona erdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla 9 Kasım'da başlatılan "Adalet nöbeti" eylemi, protestonun 500'üncü saatinde sonlandırıldı.

Aralarında Grup Başkanvekili Burcu Köksal'ın da yer aldığı bir grup CHP milletvekilleri, eylemin sonlandırılmasının ardından Genel Kurul Salonu'ndan ayrıldı.

Köksal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TBMM Genel Kurulunda 21 gündür devam adalet nöbetimiz, Genel Başkanı'mız Sayın Özgür Özel'in grup toplantısında belirttiği gibi şimdilik sona erdi. Antalya'daki çalışma kampımızda adalet mücadelemizle ilgili yeni yol haritamızı belirleyeceğiz. Hak, hukuk, adalet mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.