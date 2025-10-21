Haberler

CHP Milletvekillerine Yönelik Rüşvet İddiaları İçin Fezleke Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında rüşvet iddialarıyla ilgili dosya ayrılarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, CHP milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkındaki rüşvet iddialarına ilişkin dosya ayrılarak, fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün tamamlanan 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024'te rüşvet aldıklarına yönelik iddialar üzerine soruşturma dosyası hazırlanmıştı. Karabat ve Bulut hakkındaki soruşturma dosyası ayrılarak, fezleke hazırlanması amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler: Daha önce böyle bir şey bizim başımıza gelmedi

Bodo/Glimt'in yıldızından olay sözler
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Ali Mahir Başarır'a 250 bin TL'lik tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan harekete geçti! CHP'li Başarır'a çifte şok
WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a bomba özellik geliyor! Milyonlarca kullanıcı mest olacak
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş

İşte Edremit canisinin en net fotoğrafı! İlk hedefi bakın kimmiş
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Minguzzi ailesinin avukatı: Açık delillere rağmen diğer 2 sanık tahliye edildi, karara itiraz edeceğiz

Minguzzi davasının avukatı karar sonrası harekete geçiyor
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.