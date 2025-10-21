CHP Milletvekillerine Yönelik Rüşvet İddiaları İçin Fezleke Hazırlanıyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca dün tamamlanan 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut hakkında 19 Temmuz 2024'te rüşvet aldıklarına yönelik iddialar üzerine soruşturma dosyası hazırlanmıştı. Karabat ve Bulut hakkındaki soruşturma dosyası ayrılarak, fezleke hazırlanması amacıyla yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.