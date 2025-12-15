İçişleri ile Hazine ve Maliye bakanlıklarının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda İçişleri Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, polislerin intihar vakalarında artış yaşandığını ileri sürdü.

Suça sürüklenen çocuklarda caydırıcılık algısının işe yaramadığını söyleyen Bakan, "UNICEF'in, Avrupa Konseyinin raporları var, ABD, İngiltere örnekleri var. 'Ceza artıracağım, bitecek' demek bilimsel cehalettir. Riskli bölgeleri belirleyeceksin, odak grup çalışması yapacaksınız. Okul devamı, aile desteği, psikolojik destek, sosyal hizmet takibi gibi bütüncül bir anlayışla çocuğun suça yönelmesini önleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucuyla mücadele amacıyla düzenlenen operasyonların yetersiz kaldığını savunan Bakan, "10 ayda 41 bin 296 operasyon yapıp sadece 539 kişinin tutuklanmasıdır. Meclis'in verdiği bütçeyi başarısız operasyonlarda harcıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

CHP İstanbul Milletvekili Doğan Demir, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen operasyonların, gözaltıların ve ele geçirilen silah sayılarının önemli olduğunu belirterek, "Bu yaklaşım tek başına güvenlik politikası değildir. Suçun köküne inilmeden, gençliğin istihdama, eğitime, umuda erişime güçlendirilmeden, mahallelerin sosyal dokusu iyileştirilmeden hiçbir operasyon kalıcı çözüm üretemez. Operasyon odaklı güvenlik anlayışından toplumsal güvene dayalı devlet anlayışına geçilmelidir." diye konuştu.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, ülkesine dönen Suriyeli sayısının çok düşük olduğunu öne sürerek, "'Avrupa güvende olsun' diye ülkemizi göçmen deposu haline çevirdiniz. Suriye'de göçmen ve güvenlik sorunu bitmiş değil, tersine büyümeye devam ediyor." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "ulaşılamayan Suriyeliler"e yönelik ifadelerine işaret eden Öztürkmen, "Bu kayıp Suriyeliler kimler, nereye gittiler ya da gittiler mi? İzini kaybettirenlerin halen Türkiye'de olmadığını nasıl garanti edersiniz? Kayıp Suriyelilerin, yabancı istihbarat ve terör örgütleri tarafından kullanılması üzerinde bir çalışma yapılmış mıdır?" sorularını yöneltti.

"Göç bakanlığı" kurulmasını isteyen Öztürkmen, Geri Kabul Anlaşması'ndan çıkılması gerektiğini savundu.

Öztrak: "Bütçe millete değil, yandaşa harcanıyor"

CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, ekonomi politikalarını eleştirdi. Vatandaşların enflasyonunun düşmediğini söyleyen Öztrak, "TÜİK, makyajlı enflasyonla milletin kesesine musallat olmaya devam ediyor." sözlerini sarf etti.

Vergide adalet olmadığını savunan Öztrak, "OECD içerisinde mal ve hizmet üzerinden alınan vergilerin payının en yüksek olduğu 3 ülkeden birisi biziz. Buna rağmen hükümet, dolaylı vergilerin payını önümüzdeki 3 yıl boyunca yüzde 65'te tutmakta, zenginden vergi almak yerine fukaranın bir tas çorbasına göz dikmekte kararlı. Bütçe millete değil, yandaşa harcanıyor." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, kamu ihale sistemini eleştirdi. Aynı şirketlerin aynı ihaleleri aldığını ileri süren Yanıkömeroğlu, "Yolsuzluk algısının bu kadar yüksek olduğu bir ülkede kamu kurumlarına güven azalır, demokrasi, hukuk devleti ve yatırım ortamı ağır yara alır." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, gelir dağılımındaki adaletsizliğin arttığını söyleyerek, "Toplanacak vergilerin yine aslan payı halkın omuzlarında olacak. Enflasyonla, işçi, emekçi, asgari ücretli mücadele edecek. Bu da yaşam mücadelesi." dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, bireysel emekliliğin zorunlu tutulması gerektiğini belirtti.

Genel Kurulda CHP Grubu adında söz alan milletvekilleri, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.