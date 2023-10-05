CHP Milletvekilleri Kamu Yatırımlarının Gruplara Verilmesini Araştırmak İçin Önerge Verdi

CHP milletvekilleri, kamu yatırımlarının belli gruplara verilmesi ve devlet kademelerinde görev yapan kişilerin ortaklığı ya da yakınlığının araştırılması için TBMM'ye önerge verdi. Önergede, Türk firmalarının kamu ihalelerindeki ayrıcalıklı durumu ve devlet yöneticilerinin çıkar gruplarına ortak olduğu iddiaları da yer aldı.

CHP milletvekilleri, kamu yatırımlarının belli gruplara verilmesi, işin verildiği gruplarla devlet kademelerinde görev yapan kişilerin ortaklığı ya da yakınlığının olup olmadığının araştırılması için önerge verdi. Araştırma önergesini hazırlayan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, Dünya Bankası'nın yaptığı çalışmaya göre dünyada en çok kamu ihalesi alan firmalar listesinde ilk sırada 5 Türk firmasının olduğuna dikkat çekerek "Bu firmalara birçok kamu arazisinin bedelsiz olarak devredildiği ve açık olmayan ihaleler ile iş verildiği de ileri sürülmektedir. Bunun yanı sıra devlet kademelerinde görev yapan bazı isimlerin, siyasetçilerin ve yakınlarının söz konusu şirketlerde ve usule uygun olarak yapılmayan ihale alımlarıyla gündeme gelen diğer şirketlerde gizli ortaklıkları olduğu iddiaları bulunmaktadır. Devlet yöneticilerinin çıkar gruplarına ortak olduğuna dair alınan duyumlardaki artış yadsınamaz boyuttadır" dedi.

CHP milletvekilleri, kamu ihaleleriyle ilgili TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. Önergeyi hazırlayan CHP Grup Başkanvekili ve Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, önergenin gerekçesinde şunları ifade etti:

"Kamuoyunun yıllardır çok yakından takip ettiği ve bildiği gibi AKP iktidarları döneminde kamuya ait büyük altyapı yatırımları, özelleştirme, imtiyaz, işletme hakkı devri ve benzeri ihalelerin tamamına yakını sayıları bir elin beş parmağını geçmeyecek sayıdaki firma veya bu firmaların oluşturduğu ortaklıklara verilmiştir. Otoyollar, köprüler, termik santrallar, elektrik dağıtımı, kamu arazileri, maden alanları, limanlar, hava limanları, metro, hızlı tren, tren garı, tüneller ve benzeri ulaştırma yatırımları, sağlık tesislerine ilişkin projelerin tamamına yakın bir kısmı, siyasal iktidarla çok yakın siyasi ve organik ilişkileri bulunan bir avuç firma tarafından, şeffaf olmayan, hesap verilebilirlikten uzak, rekabete açık olmayan sözde ihalelerle bu gruplara teslim edilmiştir.

"20-30 YILA VARAN SÜRELERLE İMZALANAN SÖZLEŞMELER KAYNAK AKTARIMIMIM YILLAR SÜRMESİ GARANTİ ALTINA ALINMAKTADIR"

Aynı firma ve ortaklıklara, çeşitli vergi avantajları, proje bazlı teşvikler, satın alma ve yüksek fiyat garantileri, borçlanmalarına Hazine garantisi verilmesi, borç üstlenimi anlaşmaları, kamu bankalarından düşük faizlerle, çok uzun vadelerle ve vadesinde ödenmediğinde de herhangi bir yaptırım uygulanmayan krediler gibi yöntemlerle önemli bir kamu kaynağı da ayrıca aktarılmış ve aktarılmaktadır. Bu gruplarla 20-30 yıla varan sürelerle imzalanan sözleşmelerle bu kaynak aktarımının yıllarca sürmesi de garanti altına alınmaktadır."

"61 DEFA DEĞİŞİKLİK YAPILDI"

Köksal, AKP'nin Kamu İhale Kanunu'nda 2003 yılından bu yana değişiklikler yaptığını belirterek, "TBMM'deki çoğunluğunu kötüye kullanarak 53 kanun ve 8 kanun hükmünde kararname ile toplam 61 defa değişiklik yapmıştır. Bu değişikliklerle çoğu bir maddede birden çok olmak üzere 205 maddelik değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu değişikliklerle, kamu ihalelerinde şeffaflık, hesap verilebilirlik ve rekabet ortamı yok edilerek siyasal iktidarın, kamu ihalelerini, kamu yararına bakmadan istediği firma, ortaklık ve kişilere verebilmesinin yolu açılmıştır" dedi.

"DEVLET YÖNETİCİLERİNİN ÇIKAR GRUPLARINA ORTAK OLDUĞUNA DAİR ALINAN DUYUMLARDAKİ ARTIŞ YADSINAMAZ BOYUTTA"

Dünya Bankası'nın açıkladığı bir çalışmaya atıf yapan Köksal, önergesinde şu ifadelere yer verdi:

"Dünya Bankası tarafından 2020 yılında 137 ülke örneği ve 6 bin 400 altyapı ihalesi incelenerek yapılan bir çalışmada dünyada en çok kamu ihalesi alan firmalar listesinde ilk sırada beş Türk firması gelmektedir. Bu firmalara birçok kamu arazisinin bedelsiz olarak devredildiği ve açık olmayan ihaleler ile iş verildiği de ileri sürülmektedir. Bunun yanı sıra devlet kademelerinde görev yapan bazı isimlerin, siyasetçilerin ve yakınlarının söz konusu şirketlerde ve usule uygun olarak yapılmayan ihale alımlarıyla gündeme gelen diğer şirketlerde gizli ortaklıkları olduğu iddiaları bulunmaktadır. Devlet yöneticilerinin çıkar gruplarına ortak olduğuna dair alınan duyumlardaki artış yadsınamaz boyuttadır. Kamu yatırımlarının belli gruplara verilmesinin, işin verildiği gruplarla devlet kademelerinde görev yapan kişilerin ortaklığı ya da yakınlığının olup olmadığının araştırılması için Anayasanın 98, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz."