CHP Milletvekilleri Hekim İntiharlarını Araştırmak İçin Önerge Verdi

CHP milletvekilleri son günlerde hekim ve sağlık emekçileri intiharlarındaki artış sebebiyle çalışma koşullarının, onları intihara sürükleyen nedenlerin araştırılması ve alınacak tedbirlerin tespiti için TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi. CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, "Hekimlerin intihar haberlerinin gelmesi ne kadar baskılı ve zor bir ortamda çalıştıklarının göstergesidir. Çok büyük çaba ve umutla tıp fakültesinde okuyan ve doktor olan üstüne üstlük Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) gibi zor bir sınavı aşan hekimlerin intihar haberleri toplumda da soru işaretlerine neden olmakta ve araştırılması ile çözüm bulunması gereken bir konu haline gelmiştir" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı ve CHP'li milletvekilleri son günlerde artan hekim intiharlarını TBMM gündemine taşıdı. Arpacı ve CHP'li milletvekilleri hazırladıkları Meclis Araştırma önergesini TBMM Başkanlığı'na sundu. Geçtiğimiz günlerde üç hekimin aynı gün intihar ettiğini hatırlatan Arpacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti

"HEKİM İNTİHARLARI ARAŞTIRILMASI İLE ÇÖZÜM BULUNMASI GEREKEN BİR KONU HALİNE GELMİŞTİR"

"Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) açıklamalarına göre Adana, Adıyaman ve Mersin'de üç hekimimizin intihar ederek yaşamına son verdiği bilgisi paylaşılmıştır. Son olarak da Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde pediatri asistanı olarak görev yapan 30 yaşındaki genç bir hekim intihara teşebbüs etmiştir. Hekimlerin intihar haberlerinin gelmesi ne kadar baskılı ve zor bir ortamda çalıştıklarının göstergesidir. Çok büyük çaba ve umutla tıp fakültesinde okuyan ve doktor olan üstüne üstlük Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) gibi zor bir sınavı aşan hekimlerin intihar haberleri toplumda da soru işaretlerine neden olmakta ve araştırılması ile çözüm bulunması gereken bir konu haline gelmiştir."

TBMM Başkanlığı'na sunulan araştırma önergenin gerekçesinde de şu ifadeler yer aldı:

"ÜLKEYİ YÖNETENLERE KADAR UZANAN NEFRET VE ŞİDDET DİLİ DE SAĞLIKTA ŞİDDETİ KÖRÜKLEMEKTEDİR"

"Tıp mesleği seçilebilecek en zor mesleklerden biridir. Eğitim yılları, çalışma koşulları, günler ve geceler boyu tutulan nöbetler, sürekli fiziksel ve psikolojik olarak kötü durumdaki insanlarla karşılaşmak ve hak ettikleri koşullarda yaşayamamaları hekimleri psikolojik ve fiziksel olarak yıpratmakta, muayenelerin ise 3-5 dakikaya sığdırılmaya çalışılması sağlık hizmetinin verilmesini engellemektedir. Yok sayılan sağlık hakkı, iyileşemeyen hastalıklar, bulunamayan ilaçlar, yapılamayan ameliyatlar, mesleki özerkliğe yönelik müdahaleler, hekimlerin/sağlık emekçilerinin tükenmişliği ve son zamanlarda iyice derinleşen ekonomik zorluklar halk sağlığını da tehlikeye atmaktadır. Toplumda artarak devam eden şiddet iklimi, halkın sağlığını bozan, sağlık emekçilerini yok sayan, tüketen, değersizleştiren sağlık politikaları hem sağlık emekçilerini hem de halkı geçinememeye sürükleyen ekonomik buhranla birleşince; sağlığın fiziksel, zihinsel, toplumsal bütün bileşenleri de zarar görerek sağlık alanlarında şiddete de zemin oluşturmaktadır. Öte yandan ülkeyi yönetenlere kadar uzanan nefret ve şiddet dili de sağlıkta şiddeti körüklemektedir.

"2023'ÜN LK 9 AYINDA 2 BİN 285 HEKİM İYİ HAL BELGESİ ALDI, BEYAZ KOD'A BİLDİRİM SAYISI 101 BİNİ GEÇTİ"

Sağlıkta iktidar eliyle yaratılan kriz hali, sağlık çalışanlarının ve özellikle hekimlerin sistematik olarak değersizleştirilmesi, biriken diğer birçok sorunla birleştiğinde psikolojik bir buhrana yol açmaktadır. Bu buhran durumu, hekim istifasına, göçe ve maalesef intiharlara neden olmaktadır. TTB verilerine göre, 2012'de yurt dışı başvurusu yapan hekim sayısı sadece 59 iken, sağlık çalışanlarının yurt dışına gidebilmek için aldığı iyi hal belgesi sayısı 2023'ün ilk 9 ayında 2 bin 285'i bulmuştur. Hekimlerin yüzde 84'ü daha önce hasta veya hasta yakını tarafından sözlü ya da fiziksel şiddete uğradığını ifade etmekte, yüzde 68'si çalışma şartlarının yoğunluğu nedeniyle hastalarıyla yeterli ve uygun şekilde ilgilenemediğini düşünmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından Beyaz Kod sistemi kurulduğundan bu yana bildirim sayısı 101 bini geçmiştir.

Bu bağlamda, hekimler ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının ve intihara kadar sürükleyecek olan nedenlerin araştırılması ve alınacak tedbirlerin tespiti amacıyla Anayasamızın 98. ve TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz."