CHP Milletvekilleri Gaziantep Ticaret Borsasını Ziyaret Etti

CHP Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Ticaret Borsası'nı ziyaret ederek, borsanın faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi aldılar.

CHP Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç, Gaziantep Ticaret Borsasını (GTB) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Yönetim Kurulu Üyeleriyle bir araya geldi.

Ziyarette, CHP Milletvekilleri borsanın faaliyetleri, hayata kazandırdığı projeler ve hedefleri hakkında bilgiler alarak, Gaziantep gıda ve tarım sektörünün talep ve önerilerine ilişkin görüş alışverişinde bulundular.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ziyarette yaptığı konuşmada borsanın üyelerine yönelik geçtiğimiz yıllar içerisinde hayata kazandırdığı vizyon projeler ile 2023-2024 hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

GTB'nin Türkiye'de sektörlerinde ilkleri ve enleri barından birçok ulusal ölçekli projeyi hizmete kazandırdığını anımsatan Akıncı, "Antep Fıstığı Lisanslı Depo, Et Borsası ve Pilot Ölçekli Antep Fıstığı İşleme Tesisi gibi şehrimiz ve bölgemiz için büyük önem arz eden projeleri üyelerimizin hizmetine sunduk. Şimdiki en büyük hedefimiz ise Hububat Emtia Merkezi'ni Gazi şehrimize kazandırmak. Hububat Emtia Merkezi tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve pazarlanması noktasında şehrimize önemli bir potansiyel sağlayacak" dedi.

Akıncı, ziyarette ayrıca borsanın üyelerine yönelik gerçekleştirdiği faaliyetler ile yöresel ürünlere katma değer sağlayan coğrafi işaret tescil çalışmaları hakkında da bilgiler aktardı.

Akıncı, GTB'nin Gaziantep'in 23 geleneksel ürününe coğrafi işaret tescili aldığını bu alanda Türkiye'de bulunduğu il adına en fazla coğrafi işaret tescil çalışması yapan borsa olduğunu dile getirdi.

CHP Gaziantep Milletvekilleri Hasan Öztürkmen ve Melih Meriç ise Gaziantep ekonomisine kazandırılan projelerden dolayı GTB yönetimini kutlayarak, tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik tüm talep ve çalışmalarda borsanın yanında yer alacaklarını ifade ettiler.

Gaziantep ekonomisinin yanı sıra güncel konularında görüşüldüğü ziyarette CHP Milletvekilleri, tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerine yönelik sektör temsilcilerinin taleplerine ilişkin bilgiler aldılar.

Ziyarette, GTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Kenan Uygur, Enver Çokay, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Özmen, Arif Korkmaz ve Genel Sekreter Özgür Bayram da hazır bulundu. - GAZİANTEP