Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesi üzerinde CHP milletvekilleri söz aldı.

CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, 2026 yılı bütçesinden emekliye ayrılan tutarın yetersiz olduğunu söyledi.

Emeklilerin geçinemediğini belirten Erdem, en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını, emeklilere bayramlarda bir maaş ikramiye verilmesini istedi.

Türkiye'de neredeyse 2 işçiden birinin asgari ücretle çalıştığını belirtip, asgari ücret tartışmalarına da değinen Erdem, "Şimdi işçisiz asgari ücret masası kuruyorsunuz bu ayıp size yeter. İktidarın 2026 yılı için asgari ücret planı 27-28 bin bandında. Bunu kabul etmek mümkün değil. Asgari ücret en az 39 bin lira olmalı." diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, 2025'te meydana gelen iş kazalarına ve iş kazalarında yaşamını yitiren çocukların durumuna değindi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Türkiye'de 25 milyon yoksul olduğunu ancak yoksullukla mücadeleye bütçeden sadece 554 milyar liranın ayrıldığını anımsattı.

Taşcıer, "Diğer taraftan SGK şemsiyesi altında 43 milyon kişi bulunuyor, bunun 17 milyonu emekli. Sosyal güvenliğe ayırdığınız pay, sadece dakikada 8 kuruş. Kuruş fiilen tedavülden kalktı ama belli ki yoksulları ve emeklileri de yaşamlarını ellerinden alarak tedavülden kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu bütçe, 'ölen ölür kalan sağlar bizimdir' bütçesidir." dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de iş kazalarına değinerek, Türkiye'de iş kazalarındaki ölüm oranının Avrupa Birliği ortalamasının 7 katı olduğunu öne sürdü. Genç, "Bu tabloyu görüp de 'sorun yok' demek mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Genç, daha sonra kürsüden Genel Kurula elindeki telefon aracılığıyla Kayserili vatandaşların mesajlarını dinletmek istedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, böyle bir uygulamanın olmadığını, bunun Meclis İçtüzüğü'ne aykırı olduğunu belirtti. Bozdağ, "İçtüzük buradan sesli ve görüntülü yayın yapılmasına izin vermiyor." bilgisini paylaştı. Bozdağ, Genç'ten mesajı sözlü olarak iletmesini istedi. Genç, daha sonra konuşmasını tamamladı.

"Asgari ücret artış oranı üzerinden bile yasa dışı bahis oynatılmıştır"

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, uyuşturucu sorununun çığ gibi büyüyerek milyonlarca genci pençesi altına aldığını kaydetti. Kılınç, uyuşturucuya karşı topyekun mücadele yerine sorunun polisiye tedbirlerle geçiştirilmeye çalışıldığını öne sürdü.

Yasadışı bahse dikkati çeken Kılınç, "Yasadışı bahis, sanal kumar, toplumu çürütmektedir. Aileler dağılmakta, intiharlar yaygınlaşmakta, ocaklar sönmektedir. Ülkemizde sadece son 2 yılda sanal bahis ve kumar oynatan 300 bin yeni internet sitesi açılmıştır. Asgari ücret artış oranı üzerinden bile yasa dışı bahis oynatılmıştır." sözlerini sarf etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, İletişim Başkanlığının stratejik planındaki tanımının, yerli ve yabancı basın yayın organlarının ve mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik düzenlemeleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak olduğunu hatırlattı.

Başkanlığın söz konusu görevlerini yerine getirmediğini iddia eden Bulut, eskiden basın kartı olanların her etkinliğe gidebildiğini şimdi ise bu durumun böyle olmadığını ileri sürdü.

Bulut, dezenformasyonla mücadele kapsamında kabul edilen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u anımsatarak, Manisa'da kanser nedeniyle yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kemoterapi aldığı sırada hakkında ortaya atılan "iğrenç" iddialara değindi.

Bu iddialara ilişkin işlem yapılmasını beklediklerini belirten Bulut, "Bugün burada adaşım Burhanettin Duran var. İletişim Başkanı ilk defa Meclis'e geldi. Ona buradan ifade ediyorum." diye konuştu.

CHP Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Diyanet'in bütçesini eleştirdi. Diyanet'in 2026 yılı için talep ettiği bütçenin geçen yıla göre yüzde 35 arttığını söyleyen Avşar, talep edilen bütçenin 175 milyar lira olduğunu ifade etti.

Bu tutarın 150 milyar lirasının personel gideri olduğunu anımsatan Avşar, "Bakanlıklardan büyük bir personel giderinin din hizmetlerine ne kadar faydası olacak?" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, ülkede tüm örtülü ödeneklerin şeffaflaştırılmasını istedi. Kamudaki israfın önlenmesi gerektiğini dile getiren Kılıç, elde edilecek tasarrufun, işçinin ve yoksulun sofrasına aktarılmasını talep etti.