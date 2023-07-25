CHP Milletvekiline Yumruklu Saldırı

CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül, "Hak aramanın mücadelesi vermenin yeri zamanı olması lazım. Bu olayın tecelli etmesi beni üzdü. Umarım ki Parlamento çatısı altında olmaz" dedi.

CHP Grup toplantısı sonrasında Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül TBMM kulisinde yumruklu saldırıya uğradı. Daha sonra edinilen bilgilere göre Sarıgül'e saldıran kişi 22. Dönem Şanlıurfa milletvekili Turan Tüysüz olduğu öğrenildi.

Tüysüz saldırıyı neden yaptığını' sorusuna, 'Alacak verecek meselesi' şeklinde cevap verdi.

Daha sonra CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, grup toplantısından çıktıktan sonra geçmiş dönem milletvekillerinden birinin yanına yaklaştığını söyleyerek, "Bilmediğim konularda sorular sordu. Tanımıyorum, yeri değil dedim. Kendisi de konuşmaya devam etti. Hak aramanın mücadelesi vermenin yeri zamanı olması lazım. Bu olayın tecelli etmesi beni üzdü. Umarım ki Parlamento çatısı altında olmaz" dedi.

Tüysüz'ü yıllar önceden tanıdığını belirten Sarıgül, "Bir şey varsa randevu alırsın gelir konuşuruz. Son derece üzüldüm. İçeriğini bilmiyorum. Milletvekili olduğunu sonradan öğrendim. Konuşma şekli hoş değildi. Parlamento'nun saygı, sevgi ve hoşgörüye dayalı olması lazım. İnsanların nerede ne zaman yapacağını bilmesi lazım" şeklinde konuştu.

Şikayetçi olup olmayacağına dair soruya Sarıgül, olmayacağını belirtti. - ANKARA