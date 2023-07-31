CHP Milletvekiline tepki: 'Eşkıya' diyen jandarmayı kovaladı

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Akbelen'de jandarma personeline 'eşkıya' diyen ve jandarmayı kovalayan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'a tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nda bulanan termik santralinin maden sahasını genişletme çalışmalarının ardından bir grup, bölgede eylem yapmaya başladı. Eyleme destek veren CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın olay yerinde jandarma personeline 'eşkıya' diyerek kovalaması gündem olurken, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz tepki gösterdi.

Gündüz, "Dokunulmazlık zırhının arkasına saklanan CHP'li Mahmut Tanal, kahraman jandarmamıza saldırdı. Dokunulmazlık zırhına güvenip korkutmaya çalıştığın, milletimizin göz bebeği olan askerimizdir. Türk yargısının önünde hesap vereceksin Mahmut Tanal. Olay çıkarmakta geçmişi bir hayli kabarık olan, her defasında dokunulmazlık zırhını kendisine kalkan yapıp, işini yapma gayreti içerisinde olan kahraman jandarma personeline, 'eşkıya' diyerek hakaretler eden, konunun daha da büyümemesi için olay mahallinden uzaklaşmak isteyen jandarma görevlisinin peşine düşen, 'eşkıya'nın ta kendisidir" dedi.

Tanal hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını dile getiren Gündüz, "Geçmişi devlete başkaldırı konusunda bir hayli kabarık olan, CHP'li vekil Tanal'ın derhal dokunulmazlığı kaldırılmalıdır. Mahmut efendi sen vekillik kavramını yanlış anlamışsın. Devlete başkaldıranın hesabı sorulur. Aziz milletimiz senin bu utanç verici yüzünü ve görüntülerini hiçbir zaman unutmayacak. Konunun takipçisi olacağız, bu hadsiz milletvekili hakkında da suç duyurusunda bulunacağız" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR