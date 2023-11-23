CHP Milletvekili, zarara uğrattığı bakanlıkta görev yapan kişinin durumunu sorguladı

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy'un zarara uğrattığı bakanlıkta görev yapmasını eleştirdi ve açıklama yaptı. Akkuş İlgezdi, konuyu Meclis gündemine taşıdı ve Kültür ve Turizm Bakanı'ndan açıklama istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı zarara uğrattığı mahkeme kararı ile kesinleşen Devlet Opera ve Balesi (DOBGM) Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy'un görevine devam ettiğini belirterek, "Kamuyu zarara uğrattığı gerekçesi ile mahkeme tarafından suçlu bulunan bir kişi, zarara uğrattığı bakanlıkta nasıl üst düzey yönetici olarak görev yapabilir? Bunun yanıtını Sayın Bakan'dan acilen talep ediyorum" dedi.

CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, DOBGM Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy hakkındaki kesinleşmiş yargı kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ersoy'un Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine katıldığına dikkat çeken Akkuş İlgezdi, şunları kaydetti:

"Söz konusu kişinin Devlet Konservatuvarı Mezunları Dayanışma Derneği yöneticisi olduğu dönemde ülkemizi yurt dışında sanatsal, kültürel, eğitim çalışmalarında temsil edecek sanatçılar için Bakanlığının yatırdığı paranın bir kısmının dernekçe 'amaca aykırı kullanıldığı' tespit edilmiş. Üstelik davayı da Kültür Bakanlığı açmış. Mahkeme usulsüz harcanan 283 bin liranın yasal faizi ile Bakanlığa verilmesine hükmetmiş. Dernek parayı ödememek için kendini feshettiği için 2023 yılında yöneticilere bu ceza rücu edilmiş. Mahkemenin bu kararına rağmen ceza alan kişi halen Genel Müdür Yardımcısı. Buradan soruyorum çalıştığı iş yerini, kurumu, kuruluşu zarara uğrattığı mahkeme kararı ile kesinleşen biri o kurumda nasıl üst düzey yöneticilik yapmaya devam edebilir? Kurda kuzu emanet etmek değil midir bu?"

Akkuş İlgezdi, Türkiye'de 22 yıldır uygulanmayan sanatçıların yurt dışında devlet bursu ile okuyarak yetişmesini sağlayan 'Harika Çocuk Yasası'nı da anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu yasanın uygulanması daha önce yurt dışına eğitim amacıyla giden sanatçılar hakkında usulsüzlük yaptığı mahkeme kararı ile kesin olan bu Genel Müdür Yardımcısı mı olacak? Bu konuda ciddi çekincelerimiz var. Bakanlığın acilen kişiyi görevden alıp bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor."

Konuyu Meclis gündemine de taşıyan CHP'li Akkuş İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığını zarara uğrattığı mahkeme kararı ile sabit olan kişinin; Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı görevinde olmasının amacı nedir? Bu kişiyi görevden almayı düşünüyor musunuz? Kültür ve Turizm Bakanlığını zarara uğratan başka kaç kişi bakanlığınızda görev almaktadır? Bu kişilerin kaçı yönetici pozisyonundadır? Kültür ve Turizm Bakanlığını zarara uğrattığı mahkeme kararı ile sabit olan Genel Müdür Yardımcısına hangi birimler bağlıdır? Sayın Bakan 22 yıldır uygulanmayan Harika Çocuk yasasının aktif hale getirileceğini açıklamıştır. Bu önemli yasanın aktif hale gelişinde söz konusu genel müdür yardımcısı mı görevlendirilecektir?"