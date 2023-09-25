CHP Milletvekili Veli Ağbaba: AYM'den Ek MTV İptal Kararı Çıkmazsa Vatandaşın Cebinden 36 Milyar Lira Alınacak

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından perşembe günü görüşülecek ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) iptal istemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ağbaba, AYM'nin vatandaşın hakkını gözetmesi gerektiğini belirterek, ek MTV'nin deprem için harcanacağı iddiasının yalan olduğunu ifade etti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından perşembe günü görüşülecek ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) iptal istemine ilişkin, "AYM'den iptal kararı çıkmazsa bu yıl ek MTV adı altında vatandaşın cebinden 36 milyar lira alınacak. Gırtlağına kadar borçlu vatandaşın ek MTV ödeyecek hali yok. Vatandaşın tek umudu AYM'den gelecek müjdeli haberde. AYM sarayın hukukunu değil, vatandaşın hakkını gözetmeli. Depremin yaralarını ek MTV ile değil, hiç emek harcamadan, hiç vergi ödemeden gelir elde edenlere vergi koyarak sarın. Vatandaşın yakası sayenizde bir araya gelmiyor. Artık vatandaşın yakasından düşün" açıklamasını yaptı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, perşembe günü AYM tarafından esastan görüşülecek ek MTV uygulamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuya ilişkin bugün yazılı açıklama yapan Ağbaba, şunları kaydetti:

"GIRTLAĞINA KADAR BORÇLU VATANDAŞIN EK MTV ÖDEYECEK HALİ YOK"

"AYM'den iptal kararı çıkmazsa bu yıl ek MTV adı altında vatandaşın cebinden 36 milyar lira alınacak. Gırtlağına kadar borçlu vatandaşın ek MTV ödeyecek hali yok. Ek MTV'nin ilk taksitinden tahsil edilmesi beklenen tutar 18,3 milyar lira. Bu rakamın sadece yüzde 46'sı, yani 8,4 milyar lirası zamanında ödenebildi. Vatandaşın tek umudu AYM'den gelecek müjdeli haberde. AYM sarayın hukukunu değil, vatandaşın hakkını gözetmeli. Yıl sonuna kadar olağan MTV'den 47,1 milyar, ek MTV'den 36,6 milyar lira olmak üzere toplam 83,7 milyar lira gelir bekleniyor. İktidarın ek MTV'nin deprem için harcanacağı iddiası külliyen yalan. Bu yılın ilk 7 ayında sadece sıfır vergi aldıkları kur korumalı mevduat hesaplarına 59,5 milyar lira kaynak aktardılar. Depremin yaralarını ek MTV ile değil, hiç emek harcamadan, hiç vergi ödemeden gelir elde edenlere vergi koyarak sarın. Vatandaşın yakası sayenizde bir araya gelmiyor. Artık vatandaşın yakasından düşün."