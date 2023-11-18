CHP Milletvekili Veli Ağbaba: Anayasa Askıdaysa, Orası Bir Terör Devleti Olur

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Anayasayı tanımayan birileri ile Anayasa değişikliği masasına oturulamaz. Önce Anayasayı tanıyacaksın. Seni orada oturtan, Cumhurbaşkanlığı'nı ya da Meclis Başkanlığı'nı meşru kılan dayanak anayasadır. Anayasa değişikliği ile bu durumu çözelim diye yine aklımızla alay ediyorlar. Sayın Numan Kurtulmuş, parti parti geziyor, anayasa değişikliği için. Ama tek adam rejiminde anayasa ortadan kalkmış durumda. Bir ülkede anayasa askıdaysa, hukuk yoksa; orası bir terör devleti olur…" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında; gündemi değerlendirdi. Ağbaba şunları söyledi:

"Birilerinin beklediği gibi kurultayımızda kavga çıkmadı, nezaketsizlik yapılmadı. Her iki aday da birbirlerine karşı doğru bir üslup kullandılar. CHP, Türkiye siyaset tarihine geçecek birçok iş yaptı. Bunlardan biri çok partili yaşam… Bu kongremizin, Türkiye siyasi tarihine geçeceğimden kuşku yok. Mevcut bir genel başkanın seçimle değişmesi, sadece kazanan adayın başarısı değil; ayrıca bu başarı Kemal Kılıçdaroğlu'nundur.

"ANAYASA ASKIDAYSA, ORASI BİR TERÖR DEVLETİ OLUR"

Bizim bakanlarımız adeta Türkiye'de değil; İsveç'te, Danimarka'da, Norveç'te yaşıyor. Çalışma Bakanı, 'Ülkemizde aşırı yoksulluk bulunmamaktadır' diyor. İnsanlar ikinci el, üçüncü el ayakkabı alıyorlar, gömlek alıyorlar. Ama aşırı yoksulluk bulunmuyor. Emekliler, ölen komşularının eskilerini giyiyorlar. Türkiye'nin gerçeği bu ama, bu beyefendiler Türkiye'de yaşamıyor… Halkla dalga geçmektir. Kendisi 10 bin TL ile bırakın bir ay, bırakın bir hafta; bir gün geçinemez. Kiraların durumunu biliyorsunuz. Eskiden 2-3 bin lirayken, şimdi mütevazı evler bile 10 bin, 12 bin lira… Bakan hala maval okumaya devam ediyor. Türkiye'nin gerçeğinden habersiz bir siyaset anlayışı ile karşı karşıyayız.

Türkiye'nin en büyük sorunu açlık, yoksulluk, işsizlik. Her dört gençten biri işsiz. Ekonomide sorunlarımız çok. Siyasette sorunlarımız çok. Ama Türkiye, bir Yargıtay kararı ile anayasanın askıya alındığını, anayasaya bir darbe girişimi oldu. Hem TBMM'ye, hem Anayasa Mahkemesi'ne ayar veriyor. Bunlar olurken de birileri bir Anayasa değişikliğinden söz ediyor. Anayasa Mahkemesi kararları kesindir. Okuma yazma bilmeyen insanlar için bile açık. Bu ortamda bir Anayasa değişikliğinden söz ediyor; Cumhurbaşkanı ve Meclis Başkanı. Anayasayı tanımayan birileri ile Anayasa değişikliği masasına oturulamaz. Önce Anayasayı tanıyacaksın. Seni orada oturtan, Cumhurbaşkanlığı'nı ya da Meclis Başkanlığı'nı meşru kılan dayanak anayasadır. Anayasa değişikliği ile bu durumu çözelim diye yine aklımızla alay ediyorlar. Sayın Numan Kurtulmuş, parti parti geziyor, anayasa değişikliği için. Ama tek adam rejiminde anayasa ortadan kalkmış durumda. Bir ülkede anayasa askıdaysa, hukuk yoksa; orası bir terör devleti olur…

"SATILAN SADECE MAÇ DEĞİL, TÜRKİYE'NİN İTİBARI"

Galatasaray-Fenerbahçe maçı Suudi Arabistan'da yapılacakmış. Para için. Allah bunların gözünü doyursun… Yani bunların yüzü Suudi Arabistan'a dönük. Oradaki uygulamaları beğeniyorlar. Bir taraftan da Filistin ile ilgili efeleniyorlar. Filistin'deki katliamda Suudi Arabistan'ın sesi çıkıyor mu? Çıkarmıyor. Paraya ihtiyaçları varsa, bu fakir fukara millet; Suudi Arabistan'ın vereceği paraları verir. Satılan sadece maç değil, Türkiye'nin itibarı.

"MALATYA'DA ENKAZIN YÜZDE 50'Sİ KALDIRILABİLMİŞ DEĞİL"

Plan Bütçe Komisyonu'nda Malatya'nın sorunlarını gündeme getirmeye devam ediyoruz. Enkaz kaldırma beceriksizliğini Türkiye duyuyor artık. Malatya'da maalesef enkazın yüzde 50'si kaldırılabilmiş değil… 9 ayda aldığımız yol bu. Büyük binaları yıkıyorlar, yıkarken tören yapıyorlar. Bir yıl daha enkazların kaldırılmayacağını görüyoruz… Eşya paraları hala verilmedi. Hala destek alamayan depremzede var. Orta hasarlı binaların ne olacağı hala tartışılıyor. Yerinde dönüşüm meselesinde aynı kaos devam ediyor."