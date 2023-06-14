CHP Milletvekili Uzun, Cezaevinde Tutuklu Olan Milletvekili Atalay'ın Yemin Ederek Görevine Başlamasını Talep Etti

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Hatay Milletvekili Can Atalay'ın cezaevinde tutuklu olduğu için Meclis'te yemin edip görevine başlayamadığını belirterek, serbest bırakılmasını ve görevine başlamasının sağlanmasını talep etti.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "Cezaevinde bulunan Hatay Milletvekili Can Atalay'ın yemin ederek görevine başlamasının sağlanmasını talep ediyorum." dedi.

Uzun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın halen tutuklu olduğu için TBMM'de yemin edip görevine başlayamadığını belirtti.

Anayasaya göre tutuklu bulunan bir kişinin milletvekili seçilmesi halinde serbest bırakılması, yeminini yaparak Meclis çalışmalarına katılmasının sağlanması gerektiğini vurgulayan Uzun, "Avukat Can Atalay hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamasına rağmen hukuka aykırı bir şekilde cezaevinde tutulmaya devam edilmektedir." diye konuştu.

Hukukun üstünlüğüne ve Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacaklarına dair Türk milleti önünde yemin ettiklerini anımsatan Uzun, "Bizim bu hukuksuzluğa sessiz kalmamız asla düşünülemez. TBMM Başkanı sayın Numan Kurtulmuş'a seslenmek istiyorum; büyük Türk Milleti önünde ettiğiniz yemine sadık kalarak haksız ve hukuka aykırı olarak halen cezaevinde tutulmakta bulunan 28. Dönem Hatay Milletvekili Can Atalay'ın meclisimize dönmesini ve yemin ederek görevine başlamasının sağlanmasını sizden talep ediyorum." ifadelerini kullandı.