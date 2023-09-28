CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Sputnik Türkiye'deki grevdeki gazetecilere destek ziyaretinde bulundu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, uluslararası haber ajansı Sputnik Türkiye'de süren grevin 43. gününde Ankara Bürosu önünde grev yapan gazetecilere destek ziyaretinde bulundu. Çakırözer, "Burada bizim basın emekçisi arkadaşlarımız grevdeyken, ekonomik gerekçelerle arkadaşlarımız atılırken nasıl oluyor da yeniden 18 kişi işe alınabiliyor? Çalışma Bakanlığı'nı göreve, sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Aynı şekilde RTÜK'e ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa göz yummayın" dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Sputnik Türkiye yönetimi ile sürdürdüğü toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı almıştı. Kararın ilanından sonra Sputnik Türkiye, TGS üyesi 24 çalışanını işten çıkarmıştı. Grev, 43'üncü gününde devam ediyor.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, grevdeki gazetecileri ziyaret etti. Çakırözer, gazetecilerle sohbet ettikten sonra, ANKA haber'>Haber Ajansı'na şu açıklamayı yaptı:

"EKONOMİK GEREKÇELERLE ARKADAŞLARIMIZ ATILIRKEN NASIL OLUYOR DA YENİDEN 18 KİŞİ İŞE ALINABİLİYOR"

"Sputnik Türkiye'de sendikal haklarına sahip çıktıkları, örgütlendikleri için 24 meslektaşımız işten atıldı. Bugün grevlerinin tam 43. günü. Onlarla tam dayanışma içindeyiz. Aynı zamanda dayanışmanın yanı sıra da sorumluluğu ve yetkisi bulunan makamlara da çağrıda bulunuyoruz, başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Burada bizim basın emekçisi arkadaşlarımız grevdeyken, ekonomik gerekçelerle arkadaşlarımız atılırken nasıl oluyor da yeniden 18 kişi işe alınabiliyor? Çalışma Bakanlığı'nı göreve, sorumluluğunu yerine getirmeye davet ediyoruz. Aynı şekilde RTÜK'e ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Bu haksızlığa, hukuksuzluğa göz yummayın.

"BU HABER AJANSINDA GÖRÜŞÜ İSTENEN, GÖRÜŞ ALINAN KİŞİLERİ DE BU HAKSIZLIK BİTENE KADAR DA TEPKİ GÖSTERMEYE DAVET EDİYORUZ"

Meslektaşlarımızın, gazetecilerin, basın kuruluşlarının Sputnik Türkiye'yle, işten atılan basın emekçilerimizle tam dayanışma içinde olması çok önemli. İstedikleri çok net, çok büyük şeyler de değil. Örgütlenme haklarının tanınmasını, işten atılan basın emekçisi kardeşlerimizin yeniden işe alınmasını ve adil bir toplu sözleşme hakkının tanınmasını, toplu sözleşme yapılmasını istiyorlar. Bu konuda biz tam dayanışma içindeyiz. Özellikle Sputnik Türkiye'de yayına çıkan konukları, herkesi, sorumluluklarını yerine getirmeye, bu haksızlığa Anayasa'ya, yasalara aykırı bu duruma tepki göstermeye davet ediyoruz. Sputnik Türkiye'de bir haber unsuru olmak istemiyoruz, olmayacağız da. Hem basın meslek örgütlerini hem de kanaat önderlerini bu haber ajansında görüşü istenen, görüş alınan kişileri de bu haksızlık bitene kadar da tepki göstermeye davet ediyoruz."