CHP Milletvekili Utku Çakırözer, İsrail'e yapılan boykotların etkisiz olduğunu belirtti

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde İsrail'e yapılan boykotların etkisiz olduğunu ve caydırıcı yaptırımların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Türkiye'nin dış politikada yaşadığı sorunlar ve vatandaşların vize çilesi konularına da değindi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Dışişleri Bakanlığı bütçe görüşmelerinde; "Filistinli kardeşlerimize gerçekten yardım etmenin yolu, manasız boykotlardan değil İsrail açısından caydırıcı yaptırımları bulup bölgesel, küresel birlikteliklerle topluca hayata geçirmekten geçer. İsrail'e başta petrol ürünleri ve demir çelik olmak üzere stratejik ürünlerin ihracatı her ay artarken Coca-Cola ve hamburger boykotuyla sonuç alınamaz" diye konuştu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bugün; Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılı bütçe teklifi görüşülüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a sorular da yönelten CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer şunları kaydetti:

"HAMASET YAPTIKÇA TÜRKİYE'NİN ETKİSİ, YAPTIRIM GÜCÜ ARTIYOR SANIYORSUNUZ AMA ÖYLE DEĞİL"

"Bağırdıkça, hamaset yaptıkça Türkiye'nin etkisi, yaptırım gücü artıyor sanıyorsunuz ama öyle değil, ortada ne ateşkes ne insani ara ne rehinelerin kurtarılması var. Filistinli kardeşlerimize gerçekten yardım etmenin yolu, manasız boykotlardan değil İsrail açısından caydırıcı yaptırımları bulup bölgesel, küresel birlikteliklerle topluca hayata geçirmekten geçer. Üyesi olduğumuz NATO'da İsrail'le ilişkilerin önünü açan bu iktidar iken şimdi bunu durdurmak için parmağınızı dahi oynatmıyorsunuz. İsrail'e başta petrol ürünleri ve demir çelik olmak üzere stratejik ürünlerin ihracatı her ay artarken Coca-Cola ve hamburger boykotuyla sonuç alınamaz. Öte yandan, meseleyi haç ile hilal arasında bir savaş gibi görmek, göstermek de ateşe benzinle gitmekten başka bir şey değildir, ne Gazze'ye ve Filistin davasına ne de Türkiye'ye yararı vardır.

"TÜRKİYE, EGE'DE YUNANİSTAN'A KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ YİTİRMİŞTİR"

Rusya Karadeniz'de gemimizi basıyor, video çekip yayınlıyor, hiçbir şey olmamış gibi Putin'e gidiyorsunuz... 'Ege'de hak ve çıkarlarımızı koruyacağız' diyorsunuz. Oysa gerçek farklı; yıllardır yürütülen beceriksiz dış politika neticesinde Türkiye, Ege'de Yunanistan'a karşı üstünlüğü yitirmiştir. Rusya'dan neye yarayacağı bilinmeyen S-400 sistemleri alımı neticesinde F-35 projesinden çıkarılmış, parasını ödediğimiz uçakları dahi alamamış durumdayız.

"MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZ KONSOLOSLUK KAPILARINDA VİZE ÇİLESİ ÇEKMEKTE, PERİŞANLIK ÇEKMEKTE"

Milyonlarca vatandaşımız konsolosluk kapılarında vize çilesi çekmekte, perişanlık çekmekte. Lafa gelince 'Büyük devletiz, kritik coğrafyalarda tesir yaratan etkin gücüz.' Peki, ne yaptınız milyonların vize çilesini dindirmek için? AK Parti iktidarının bizi getirdiği nokta, Türk vatandaşları saygı görmezken ülkemizin yol geçen hanına dönmesidir. Bir tarafta parayla verilen vatandaşlıklar sayesinde ülkemizde cirit atan mafya liderleri, uyuşturucu baronları, diğer yanda kevgire dönen sınırlardan Türkiye'ye gelip kayıt dışı istihdama katılan ve ilk fırsatta Batı'ya göçme derdinde olan milyonlar."