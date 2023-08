CHP Milletvekili Umut Akdoğan: İnfaz düzenlemeleri şiddeti özendirmemeli

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "İnfaz düzenlemeleriyle cahil cühela adamların aklına 'yatar çıkarım' fikrini düşürmemeliyiz." dedi.

Akdoğan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de son bir haftada, toplumsal barış ve huzuru bozan olayların yaşandığını söyledi.

Şiddetin toplumsal nitelik kazandığını ve sıradanlaştırılmak istendiğini savunan Akdoğan, iktidarın şiddet dili kullanmasını, infaz düzenlemelerinin suçluyu cesaretlendirmesini ve suçu özendirmesini, bireysel silahlanmanın önüne geçilememesini, düzensiz göçün toplumsal hayatı olumsuz etkilemesini ve televizyon dizilerinin şiddeti özendirmesini, bunun nedenleri olarak sıraladı.

Umut Akdoğan, kadın cinayeti davalarında hüküm giyenlerin infaz sürelerini sıralayarak, "Bir avukatım. Suçu meslek haline getirmiş suç makineleri, infaz yasasını en az benim kadar iyi biliyor." ifadesini kullandı.

İstanbul Esenyurt'ta cinayetle sonuçlanan olaydan sonra asayiş ve huzur denetimi yapıldığını anlatan Akdoğan, denetimin, neden bu olay sosyal medyada yer aldıktan sonra yapıldığını sordu.

CHP'li Akdoğan, televizyon dizilerinin şiddeti ve silahlanmayı özendirdiğini ifade ederek, RTÜK'ü, her türlü silahı ekranlardan uzak tutmaya çağırdı.

Türkiye'de bireysel silahlanmanın arttığını belirten Akdoğan, "Geçen yıl silahlı şiddet olaylarında 2 bin 278 yurttaşımızı, 60 otobüs dolusu yurttaşımızı kaybetmişiz. Artık bu mesele, bireysel silahlanmayı aştı, kitlesel silahlanmalar var. Marketten gofret alır gibi silah alınan bir ülke olmaz." sözlerini sarf etti.

Akdoğan, infaz düzenlemelerinin, şiddet olaylarının artmasına yol açtığını da ileri sürerek, "İnfaz düzenlemeleriyle cahil cühela adamların aklına 'yatar çıkarım' fikrini düşürmemeliyiz. Televizyon dizilerinden, silahı, şiddeti, gençleri olumsuz yönlendirecek her türlü ögeyi kaldırmalıyız. Bireysel silahlanmayla şehirlerin her bir sokağına döşenen serseri mayınları yok etmeliyiz. Müfredatta yer vererek, şiddetin her türlüsüne karşı gençlerimizi eğitmeliyiz." diye konuştu.