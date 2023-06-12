CHP Milletvekili Ulaş Karasu, Selden Etkilenen Kangal İlçesinde İncelemelerde Bulundu

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Kangal ilçesinde sel felaketi sonrası incelemelerde bulundu ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Karasu, TBMM'ye kanun teklifi vererek selden zarar gören bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesi ve üreticilerin borçlarının 2 yıl faizsiz olarak ertelenmesi gerektiğini belirtti.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, selden etkilenen Kangal ilçesinde incelemelerde bulundu.

Karasu, yaptığı yazılı açıklamada, Kangal, Şarkışla, Zara, Gürün, Suşehri ve Gemerek ilçeleri ile köylerde etkili olan sağanak yağışın sele neden olduğunu, tarım arazilerinin büyük zarar gördüğünü, iş yerlerini su bastığını bildirdi.

İl ve ilçe yöneticileriyle Kangal ilçesinde selden zarar gören alanlarda incelemede bulunduğunu ve üreticileri dinlediğini aktaran Karasu, üreticilere geçmiş olsun dileğini iletti.

Selden zarar gören bölgelerin "Afet Bölgesi" ilan edilmesi ve üreticilerin borçlarının 2 yıl faizsiz olarak ertelenmesi amacıyla TBMM'ye kanun teklifi verdiğini kaydeden Karasu, "Sosyal devlet ilkesi gereği olarak vatandaşın, beklenmeyen zarar ve hasarlar karşısında desteklemek ve yeniden üretim yapabilecek duruma getirilmesi için teklifin gereği yerine getirilmelidir." ifadelerini kullandı.