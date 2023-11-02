CHP Milletvekili Ulaş Karasu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu'nu eleştirdi

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, dün TBMM Genel Kurulu'ndaki Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde söz alarak; "Binaların ve zeminlerin güçlendirilmesi, iyileştirilmesi var mı, o da yok. Dönüşümde en önemli aktör olan müteahhitler için bir düzenleme var mı, o da yok. Yeşil alanlara ilişkin bir düzenleme var mı, yok. Konut mağdurlarının yıllardır beklediği sorunlarına çözüm var mı, bitmeyen projelerin tamamlanması var mı, o da yok. Peki ne var? Yeni rant kapılarını açmak var" dedi.

CHP Sivas Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Ulaş Karasu, dün TBMM Genel Kurulu'ndaki Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinde söz aldı. Karasu konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu teklifte 'Mülkiyet sahiplerinin hukuksal sıkıntılarını çözeceğiz' diyorsunuz ama özellikle büyük kentlerde yüzde 40'a yakın kiracı var. Bu kanunda kiracılarla ilgili bir düzenleme var mı, yok. Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için düzenleme var mı, o da yok. Kamu arazilerinin üzerinde mülkiyeti olanlarla ilgili düzenleme var mı, o da yok. Dere yataklarındaki evlerde yaşayan insanların can ve mal güvenliklerinin korunmasına dair bir düzenleme var mı, o da yok. Kültür varlıklarının korunması var mı, o da yok. Binaların ve zeminlerin güçlendirilmesi, iyileştirilmesi var mı, o da yok. Dönüşümde en önemli aktör olan müteahhitler için bir düzenleme var mı, o da yok. Yeşil alanlara ilişkin bir düzenleme var mı, yok. Konut mağdurlarının yıllardır beklediği sorunlarına çözüm var mı, bitmeyen projelerin tamamlanması var mı, o da yok. Peki ne var? Yeni rant kapılarını açmak var."