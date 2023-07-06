CHP Milletvekili Tutuklu Can Atalay'ın Durumunu Gündeme Getirdi

TBMM İnsan Hakları Komisyonu üyesi CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, komisyonun dünkü toplantısında tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın durumuna dikkat çekerek, "Meclis'in bir mensubunun şu anda tutuklu olması, cezaevinde bulunması gerçekten bir insan hakkı ihlalidir. Bu konuyla ilgili kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'nın, gerekirse de komisyonumuzun da bu konuyu gündemine alıp bu işi en azından kamuoyundaki tartışmaları da ortadan kaldıracak bir şekilde netliğe kavuşturması gerekiyor" dedi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'nun dünkü toplantısında CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, komisyon üyesi de olan tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmediği için Meclis'teki faaliyetlere katılamamasını gündeme getirdi. Tutdere, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın komisyon toplantısına Atalay'ın fotoğrafı ile gelmesinin ardından Komisyon Başkanı Derya Yanık tarafından uyarılması ve ardından da komisyonu terk etmesini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Başkanım, özellikle iyi bir çalışma olmasını diliyorum. Tabii, önergelerle ilgili beyanlarımı ifade etmeden önce tutumumuzla ilgili birkaç eleştirim olacak. Biraz önce salonda seçilmiş bir milletvekili vardı. İçtüzük'e göre, milletvekilleri komisyon toplantılarına katılabilirler, sadece oy kullanamazlar, görüşlerini ifade edebilirler. Dolayısıyla toplantıya yani Komisyonumuza gelen sayın vekile ilişkin tutumunuz bizce doğru olmamıştır, milletvekilimiz salonda kalabilirdi, görüşlerini de açıklayabilirdi. Ben bu konuda tutumunuzun doğru olmadığını düşünüyorum.

Komisyonlara gelince, bir de komisyonlara geçmeden önce, gerçekten bütün Türkiye'nin de gündemini işgal eden, Meclis'imizin de gündemini işgal eden tutuklu bir milletvekilinin sorunu var. Bu İnsan Hakları Komisyonu'nun da gerçekten gündeminde olması gereken bir mesele çünkü Anayasa'mıza göre, seçilen milletvekilleri sadece seçildiği bölgeyi değil bütün milleti temsil ederler; Anayasa madde 80 açık bu konuda. Yine, yasama dokunulmazlığı hükmünü içeren 83'üncü maddenin ikinci fıkrasında da aslında seçilen milletvekilleriyle ilgili durum net, 'Milletvekili Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz' diyor. Burada amir bir hüküm var.

"İNSAN HAKLARI KOMİSYONU DUYARSIZ KALAMAZ"

Tabii, burada Meclis Başkanlığının yapacağı işler var, içerideki milletvekilinin savunma avukatlarının yapacağı işler var ama tabii İnsan Hakları İnceleme Komisyonu da bu işe duyarsız kalamaz. Yani milletvekilleri milletin, milli iradenin temsilcileridir, Meclis'imiz millet iradesinin tecelligahıdır. Dolayısıyla Meclis'in bir mensubunun şu anda tutuklu olması, cezaevinde bulunması gerçekten bir insan hakkı ihlalidir. Bu konuyla ilgili kısa süre içerisinde Meclis Başkanlığı'nın, gerekirse de komisyonumuzun da bu konuyu gündemine alıp bu işi en azından kamuoyundaki tartışmaları da ortadan kaldıracak bir şekilde netliğe kavuşturması gerekiyor. Gerçekten bu, Meclis'in itibarını da zedeliyor. Şu anda Meclis'in bir üyesinin içeride olması, tutuklu kalması Türkiye'nin uluslararası arenadaki itibarı, imajı için, hukuk devleti ilkemiz için... Çünkü Anayasa'mızın 2'nci maddesi açık, 'Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir'. Eğer hukuk devletiyse, Anayasamız da yürürlükteyse ki yürürlüktedir, hukuk devletidir; o zaman hukuk devletinin gereği neyse onun da yapılması gerekiyor. Biz Can Atalay'ın, seçilmiş bir milletvekilinin tutuklu kalmasının doğru olmadığını, Anayasa'ya aykırı olduğunu düşünüyoruz."