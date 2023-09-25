CHP Milletvekili Tutdere: Enkaz ayrıştırma sahasındaki asbestler vatandaşların hayatını tehlikeye atıyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da enkaz ayrıştırma sahasında yapılan çalışmalarla ilgili endişelerini dile getirdi. Tutdere, asbestlerin ve tozların vatandaşların sağlığını tehlikeye attığını ve gelecekte kanser vakalarına sebep olabileceğini belirtti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman'da enkaz ayrıştırma sahasında yapılan çalışmalarla ilgili "Buradaki asbestler, tozlar burada yaşayan bütün vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye attığı gibi önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın asbestten kaynaklı kanser vakalarıyla karşılaşmasına sebebiyet verecektir. Depremde vefat etmeyen yurttaşlar kanserden ölecekler. Görün bu tabloyu, bu tablo şu anda kanser kusuyor. Hayat insanlar için çekilmez bir hale gelecek önümüzdeki süreçte, tedbir alın" dedi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, bu akşam Adıyaman'daki ağır hasarlı ve yıkılan binaların enkazlarının toplandığı, organize sanayi bölgesi ve yerleşim yerlerine yakın enkaz ayrıştırma sahasında açıklama yaptı. Tutdere, şunları söyledi:

"BU TABLO ŞU ANDA KANSER KUSUYOR"

"Arkamızda görüldüğü şekilde toz bütün sahayı kaplamış durumda. Buradaki asbestler, tozlar burada yaşayan bütün vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye attığı gibi önümüzdeki süreçte vatandaşlarımızın asbestten kaynaklı kanser vakalarıyla karşılaşmasına sebebiyet verecektir. Biz Adıyaman'dan defalarca uyarıda bulunduk. Sayın İçişleri Bakanı'na çağrı yapıyorum: Sayın Yerlikaya, arkadaki görüntü vicdanınızı hiç rahatsız etmiyor mu? Ne zaman müdahale edeceksiniz? Bu firmaların gözü dönmüş, bunlar varsa yoksa demir, başka hiçbir şeyi düşünmüyorlar. Şu anda kepçelerde çalışan işçilerin de sağlığı tehlike altında. Burası yoğun bir toz bulutu altında, bütün şehri kaplıyor bu şekilde. Depremde vefat etmeyen yurttaşlar kanserden ölecekler. Ey Sayın Cumhurbaşkanı, ey Sayı İçişleri Bakanı, Görün bu tabloyu, bu tablo şu anda kanser kusuyor. Hayat insanlar için çekilmez bir hale gelecek önümüzdeki süreçte, tedbir alın."