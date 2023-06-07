CHP Milletvekili Tutdere: Deprem bölgelerindeki asbest yayılımı halk sağlığını olumsuz etkiliyor

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, deprem bölgelerindeki asbest yayılımının halk sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Tutdere, Mecliste düzenlediği basın toplantısında deprem bölgesinde yaşanan sorunları anlattı.

Depremin ardından uzun bir süre geçmesine rağmen sorunların halen devam ettiğini dile getiren Tutdere, seçim atmosferiyle depremzedelerin kamuoyunun gündeminden düştüğünü öne sürdü.

Depremle ilgili bazı fotoğrafları gösteren Tutdere, "Halen enkaz altından cesetler çıkıyor. Gerekli özenin gösterilmesi gerekir. Enkaz altında halen cansız bedenler olabilir. Herkesi daha titiz çalışmaya davet ediyorum." dedi.

Enkaz kaldırma çalışmalarına işaret eden Tutdere, şunları kaydetti:

"Yönetmeliklere aykırı işlemler yapılıyor. Şehrin üzerini toz bulutları kapladı. İnsanlar nefes alamıyor. Enkaz kaldırılırken sulama yapılmıyor. Asbest içeren kirli hava ortalığa saçılıyor. Deprem bölgelerindeki asbest yayılımı halk sağlığını olumsuz etkiliyor. Ayrışma işlemi de yıkım yerinde oluyor, bu da ikinci bir tozun ortaya çıkmasına neden oluyor. Şu an hava ölçümleri yapılmıyor. Deprem bölgelerinde periyodik olarak hava ölçümlerinin yapılması lazım."