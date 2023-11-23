CHP Milletvekili Türkan Elçi, Tahir Elçi suikastıyla ilgili konuştu

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi suikastına ilişkin TBMM'de yaptığı konuşmada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Başbakanlığı dönemine dikkat çekti. Elçi, "Tanık ifadesinde savcının zoruyla yalan beyan verdiğini söylemesine rağmen savcı hakkında HSK'ya yaptığımız şikayet talebimiz reddedildi, cinayeti siyasi bir suikast olarak değerlendiren dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun ifadesine başvurulması talebimiz reddedildi" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, eski Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi suikastına ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. Elçi, şüpheli cinayetle ilgili iddianamenin ancak 4 yıl sonra hazırlandığına vurgu yaparak "Faillerin bulunup hak ettikleri ceza ile cezalandırılmaları sadece bizim adalet duygumuzun tatmini için değil, toplumsal huzurun ve güvenin tesisi açısından da elzemdir" dedi. Dava sürecinde gerçeklerin açığa çıkarılmasına karşı direnç gösteren bir mahkeme heyeti olduğunu belirten CHP'li Elçi, olay yeri incelemesinin yapılmadığını, delillerin toplanmadığını, kamera kayıtlarında teknik inceleme yapılmadığını söyledi.

"TAHİR ELÇİ DAVASINDA CEZASIZLIK GELENEĞİNİ GÖRÜYORUZ"

Tahir Elçi'nin şüpheli cinayetine ilişkin dava sürecinde karşılaştıkları sorunların kaynağında "cezasızlık geleneği" olduğu dile getiren CHP Milletvekili Elçi, olayın açıklığa kavuşmasıyla ilgili mahkeme tarafından reddedilen talepleri olduğunu belirterek " İstihbarat polislerinin dinlenilmesi talebimiz reddedildi, kamera kayıtlarındaki 12 saniyelik kesintinin sebebi konusunda bizleri aydınlatma zorunlulukları var, dosyadaki 27 Aralık 2016 tarihli ihbar mektubunun teyit edilmesi talebimiz reddedildi, tanık ifadesinde savcının zoruyla yalan beyan verdiğini söylemesine rağmen savcı hakkında HSK'ya yaptığımız şikayet talebimiz reddedildi, cinayeti siyasi bir suikast olarak değerlendiren dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun ifadesine başvurulması talebimiz reddedildi" diye konuştu.

"KATİLLERİN CEZASIZ KALMASININ YARGI SİSTEMİNE VERECEĞİ ZARAR NESİLLER BOYU ANILACAK"

Davayı takip edenlerin "adil bir dünya düzenine inananlar, hedef gösterilenler, yok sayılanlar, sokak ortasından ölüsünü alamayanlar, kızının cesedini buzdolabına koyanlar, iktidarlar karşısında ezilenler, aç bırakılanlar, adalet için hayatını ortaya koymaya çekinmeyenler, polis kurşunuyla öldürülenler, sesini duyuramayanlar" olduğunu söyleyen Elçi, "Savaş karşıtı, her türlü şiddete karşı, kardeşlik duyguları güçlü, hukuka ve insan haklarına inanan, toplumun ortak hafızasında yer edinen bir hukuk insanının katillerinin cezasız kalmasının yargı sistemine vereceği zarar nesiller boyu anılacaktır" dedi.