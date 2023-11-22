CHP Milletvekili Türkan Elçi, kadınların hijyen ürünlerine erişim sorununu gündeme getirdi

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde kadınların ped gibi hijyen ürünlerine erişemediğini ve bu durumun kız çocuklarının okula gitmeyi tercih etmemesine neden olduğunu belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde; kadınların ped gibi hijyen ürünlerini alamadıklarını belirterek, "Güncel fiyatı ortalama 100 TL olan bu ürünlere erişemeyen kadınlar ve kız çocukları ihtiyaçlarını tişört ve hasta bezi kullanarak giderdiklerini acaba biliyor musunuz? Fakat bu erişememe hali nedeniyle kız çocuklarının hijyen ürünlerine erişemediği zamanlarda okula gitmeyi tercih etmediklerini de bir öğretmen olarak çok iyi biliyorum" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 yılı bütçesi görüşülüyor.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, küçük çocukları olan ev kadınlarının çalışma hayatına dahil olamadıklarını belirterek, "Çocuğu olan bir kadın çalışma hayatına nasıl dahil olabilir. Çalışan bir anne çocuk bakım hizmetinin babayla paylaşmakta mıdır yoksa kadın iki vardiyalı bir çalışma hayatında mıdır? Çalışan bir kadın bu pozisyonlarda üst düzeyde görev alabilir mi" diye sordu.

KREŞLERE ERİŞİM HAK OLARAK TANIMLANSIN

Her çocuğun kreşe erişmesinin evrensel bir hak olduğunu söyleyen Elçi, "Yapılması gereken çocuklara erken yaşlardan itibaren kamu tarafından finanse edilen kreşlerde yer garantisi verilmesi ve kreşlere erişimin hak olarak tanımlanmasıdır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından protokol imzalanarak organize sanayi bölgelerinde kreşlerin kurulması için geliştirilen 'annemin işi benim geleceğim projesi' umut verici bir başlangıç olmaktan uzak görünüyor. Bakanlığın sitesinde proje akıbeti ile ilgili bir veriye ulaşamadık.

"PED ALAMAYAN KIZ ÇOCUKLARI TİŞÖRT KULLANARAK İHTİYACINI GİDERİYOR"

Kadın hijyen ürünlerinden alınan vergi oranlarının yüksek olduğuna dikkat çeken Türkan Elçi şunları söyledi:

"Bu ürünlerden alınan KDV oranı Temmuz 2023'te yüzde 10 olarak güncellenmiştir. Oysa bu ürünlerden KDV alınmamaktadır. Bu ürünler devlet tarafından ücretsiz sunulmalıdır. Ürünlerin güncel fiyatlarında enflasyon ve kur artışlarının etkisiyle yaşanan artışlar, özellikle yoksulluk sınırının altında yaşayan, düzenli geliri olmayan kadınların günlük yaşamı da zorladığının farkındadırlar. Güncel fiyatı ortalama 100 TL olan bu ürünlere erişemeyen kadınlar ve kız çocukları ihtiyaçlarını tişört ve hasta bezi kullanarak giderdiklerini acaba biliyor musunuz? Bu durumun kadın sağlığı açısından yaşattığı tehlikeyi daha fazla açıklamama gerek yok sanırım. Fakat bu erişememe hali nedeniyle kız çocuklarının hijyen ürünlerine erişemediği zamanlarda okula gitmeyi tercih etmediklerini de bir öğretmen olarak çok iyi biliyorum."