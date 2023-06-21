CHP Milletvekili, THY'de pilotun Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımları nedeniyle işten çıkarılması iddiasını TBMM gündemine taşıdı

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türk Hava Yolları'nda görevli pilot Evren Turan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen paylaşımlar nedeniyle işten çıkarıldığı iddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Deniz Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na 'Kaptan Pilot Evren Turan'ın işten çıkartılma gerekçesi nedir' diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türk Hava Yolları'nda görevli pilot Evren Turan'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen paylaşımlar nedeniyle işten çıkarıldığı iddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı. Deniz Demir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na "Kaptan Pilot Evren Turan'ın işten çıkartılma gerekçesi nedir" diye sordu.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, Türk Hava Yolları'nda görevli pilot Evren Turan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin atılan destek mesajlarını sosyal medya hesabında paylaştığı için işten çıkarıldığı iddiasını soru önergesiyle TBMM gündemine taşındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Demir, şunları kaydetti:

"20 Mayıs 1933 tarihli 2186 sayılı kanunla kurulan Türk Hava Yolları, 90 yılı aşkın bir süredir ülkemize hizmet etmektedir. Ancak son yıllarda THY yönetiminin profesyonel yöneticiler yerine AKP'li siyasiler ve AKP'ye yakın isimlerden oluşması kurumda çalışanlar arasında büyük rahatsızlıklara neden olmuştur.

2022 yılı itibarıyla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı olarak atanan Ahmet Bolat, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğini sosyal medya hesabından açıkça duyurmuştur. Bolat paylaşımında 'Benim oyum belli. Bu sadece pazartesi günü işimin başında olmam ve gelecek 10 yılı ilmek ilmek örmek için değil, ülkemizin yeniden belirsizlik sürecine girmemesi, başladığı atılımlara devam etmesi için de Doğru Adam: Recep Tayyip Erdoğan!' sözlerine yer vermiştir.

Ahmet Bolat özgürce siyasi tercihlerini açıklarken THY'nin diğer personellerine maalesef bu hak tanınmamaktadır. Son olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin paylaşımları beğenen ve bu paylaşımları sosyal medya hesabında yayınlayan Kaptan Pilot Evren Turan'ın işine son verildiği basına yansımıştır."

Deniz Demir, Bakan Uraloğlu'na şu soruları yöneltti:

"Kaptan Pilot Evren Turan'ın işten çıkartılma gerekçesi nedir?

-2022 yılından bugüne (21.06.2023) kadar THY'de işten çıkartılan kişi sayısı kaçtır ve bu kişilerin görevleri nedir?

-Yapılan işten çıkarmalarla personele gözdağı mı verilmek istenmektedir? Aynı prosedürün Ahmet Bolat'a uygulanmama gerekçesi nedir?"