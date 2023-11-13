CHP Milletvekili Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesini eleştirdi

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinin görüşmelerinde; "Kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler yani 55 milyonluk bir rakam. Bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar hangi kuruluşlar, nereye, nasıl hizmette bulunuyorlar, tarım ve ormanla ilgili ne gibi ülkemize katkıları var" diye sordu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bütçe teklifi sürüyor. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay şunları söyledi:

"Tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı gibi önemli bir Bakanlığın bütçesine baktığımız zaman genel bütçe içerisinde yüzde 2,37'lik bir pay alıyor yani 283 milyar 124 milyon; bu, önemli bir Bakanlık için hakikaten düşük bir bütçe. Bu bütçenin önümüzdeki yıllarda mutlaka artırılması lazım. Kendi içerisinde de tespit ettiğimiz bazı hususlar var. Bu 283 milyarın 130 milyar 516 milyonu 'program dışı giderler' diye bir kalem var. Şimdi, biz detayına baktığımız zaman bu program dışı giderlerin neler olduğunu çok sağlıklı bir şekilde göremiyoruz, ki bütçenizin yüzde 46'sı yani neredeyse yüzde 50'sine yakın bir rakam; bunu da merak ettik, ne olabileceğiyle ilgili biraz detaylı araştırdığımda da hazine yardımı olabileceği kanaati oluştu. Hazine yardımlarının da nereye, hangi firmalara, hangi kuruluşlara hangi ürünler için yapıldığı belli değil. Programlar, bütçelerin tahsis edilip kullanılmasıyla ilgili var. Bence bu program dışı bütçe uygulamalarından, giderlerden kurtulunmalı ve program dahilinde harcamaların bir disiplin ölçüsünde yapılmasının gerektiğini buradan özellikle ifade etmek istedim.

"KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARIN TARIMLA İLGİLİ KATKILARI NEDİR?"

Kar amacı gütmeyen kuruluşların tarımla ilgili katkıları nedir? Bir de bütün bakanlıklarda görüyorum -siz de bu tutar çok yüksek değil ama Sayın Bakanım, bazı bakanlıklar da çok yüksekti- kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler yani 55 milyonluk bir rakam. Bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar hangi kuruluşlar, nereye, nasıl hizmette bulunuyorlar, tarım ve ormanla ilgili ne gibi ülkemize katkıları var? Bunu da buradan sormuş olayım. Tabii ki Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki bu hazine yardımları önemli bir kalem, biz buna da itiraz etmiyoruz, belirli yerlere hazine yardımı yapıp sübvanse etmek önemlidir fakat bunların, kaynakların etkin bir şekilde ve doğru bir şekilde kullanılması açısından da takibinin yapılması gerektiğine inanıyorum.

"ORMAN KÖYLÜLERİ PRİM TAHSİLATLARINI YAPAMIYORLAR"

Bölgemizde orman köylüsü çok fazla biliyorsunuz, orman köylüsünün de sorunları var. Dikili uygulaması var, yine, performansa göre alınacak primler var; oradaki süreler, bölgemizdeki doğal afetler nedeniyle çok kısıtlı oluyor ve gerekli prim tahsilatlarını yapamıyorlar. Bir de taşeron sistemiyle kooperatifler devre dışı kalıyor; kooperatifler ve orman köylüleri gerekli gelirlerini elde edemiyorlar.

"BANKA HESAPLARINIZ SAYIŞTAY'LA PAYLAŞILMAMIŞ"

Yine, tarımsal amaçlı kurulmuş kooperatiflere yapılan desteklerle alakalı kullanılan krediler var bankacılık camiası aracılığıyla, bankalar aracılığıyla. Bu kredilerin kimlere nasıl kullandırıldığını, hangi kooperatiflere ne kadar kredi kullandırıldığı ve bunların zamanında tahsil edilip edilmediği, terkin edilip edilmediği konusunda Sayıştay raporlarına bakıldığında, yine, banka hesaplarınız... Banka hesaplarınız Sayıştay'la paylaşılmamış; dökümlerin tutanakları ile bankanın reel kayıtları arasında incelemeler yapılamamış, yüzlerce, binlerce ayrı hesaplar var, bunlar istenmiş; ben bu rapordaki izahatları buradan ifade etmek isterim."