CHP Milletvekili Tanrıkulu, DEDAŞ'ın vatandaşlara ve çalışanlara eziyet uyguladığını iddia etti

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin (DEDAŞ), elektrik dağıttığı 6 ilde, vatandaşlara ve çalışanlarına eziyet uyguladığını ileri sürdü. Tanrıkulu, DEDAŞ'ın kar amacını öne aldığını ve bölge halkına büyük eziyetler yaşattığını belirtti. Ayrıca, DEDAŞ çalışanlarının iş akitlerinin feshedildiğini ve çiftçilere randevu verilmemesi nedeniyle rüşvet olaylarının yaşandığını iddia etti.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Dicle Elektrik Dağıtım Şirketi'nin (DEDAŞ), elektrik dağıttığı 6 ilde, vatandaşlara ve çalışanlarına eziyet uyguladığını ileri sürdü.

Tanrıkulu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Elektrik hizmeti kamu hizmetidir. Kamu hizmeti olması nedeniyle de bundan kar amacı güdülmemesi, özelleştirilmemesi lazımdı. Fakat DEDAŞ ve diğer elektrik dağıtım şirketleri kamu hizmetinden daha fazla kar amacını öne aldıkları için hem bölge halkına hem çalışanlara büyük eziyet uyguluyor." diye konuştu.

Yaklaşık 200 DEDAŞ çalışanının iş akitlerinin feshedildiğini iddia eden Tanrıkulu, geçtiğimiz cuma günü, DEDAŞ'ın Diyarbakır'daki çalışanlarını ziyareti sırasında kendisine bir bardak su veren bir çalışanın da iş akdinin feshedildiğini öğrendiğini anlattı.

CHP'li Tanrıkulu, DEDAŞ çalışanlarıyla dayanışma içinde ve yanlarında olacaklarını söyledi.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bölgedeki ajanslarının, çiftçilere buğday ve arpa alımı için randevu vermediğini öne süren Tanrıkulu, "Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin randevu vermemesi nedeniyle aracılar devreye giriyor ve çiftçilerden rüşvet alıyorlar. Rüşvet olaylarını parlamentodan ihbar ediyorum." ifadesini kullandı.