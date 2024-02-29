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CHP Milletvekili Talat Dinçer: 563 Bin Esnaf ve Sanatkar Kapısına Kilit Vurdu

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CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, Türkiye'deki esnaf ve sanatkarların sorunlarını anlatarak, 2019 yılından bugüne kadar yaklaşık 563 bin esnafın kapısına kilit vurulduğunu ve bu durumun 5 milyon insanın açlığa itildiği anlamına geldiğini belirtti.

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, "2019 yılından bugüne kadar yaklaşık 563 bin esnaf ve sanatkar kapısına kilit vurdu. Bu 5 milyon insanın açlığa itildiği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Dinçer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki esnaf ve sanatkarların sorunlarını anlattı.

Türkiye'de 3,5 milyondan fazla küçük ve orta ölçekli esnafın olduğunu dile getiren Dinçer, bu kesimin kendi sermayesi ve birikimiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan elit bir kesim olduğunu belirtti.

Esnaf ve sanatkarların her gün eridiğini savunan Dinçer, "2019 yılından bugüne kadar yaklaşık 563 bin esnaf ve sanatkar kapısına kilit vurdu. Bu 5 milyon insanın açlığa itildiği anlamına geliyor. Bu kadar zor günler yaşayan esnafa destek verilmesi gerekir." dedi.

Dinçer, hükümetin uyguladığı yanlış ekonomik politikalar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan kira, enerji, faiz gibi maliyet yüklerinin "esnafın belini büktüğünü", kuralsız açılan zincir marketlerin esnafı yok ettiğini kaydetti.

Döviz kurlarındaki dalgalanmaların esnafı bitirme noktasına getirdiğini dile getiren Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

"İş yeri kiraları önlenemez seviyelere geldi. Makul seviyede olan kiralar bir yıl içerisinde bazı yerlerde 20 kat arttı. Bu durum karşısında büyük markalar bile taşındı. Bir diğer sorun da Suriyeli mülteciler. Suriyeli mülteciler, vergi ödemeden ve hiçbir hükümlülüğü yerine getirmeden sadece bir yeri kiralayarak Türk esnaf ve sanatkarlara karşı rekabet ediyor. Rekabet edemeyen Türk esnafı kapısına kilit vurmak zorunda kalıyor.

Türk esnaf ve sanatkarı 30-40 yıl prim ödüyor ama emekli maaşı 10 bin lira seviyesinde. Ayda 7 bin lira prim ödeyeceksin sonra emekli olduğunda 10 bin lira maaş alacaksın. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Emeklilerimiz çocuklarının karnını doyuramaz noktaya geldi."

Basın toplantısında Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır da yer aldı.

Kaynak: AA / Politika

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