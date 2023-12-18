Üye Girişi
Haberler

CHP Milletvekili Süreyya Öneş Derici: Üniversitelerin, adalet saraylarının ve hastanelerin içi boşaltılıyor

Güncelleme:
Abone Ol

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, üniversitelerin, adalet saraylarının ve hastanelerin içi boşaltılmaya çalışıldığını iddia etti. Derici, ayrıca CHP'li belediyelerin yerel seçimlerde emeklerinin karşılığını alacağına inandığını dile getirdi.

CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, "Üniversitelerin, adalet saraylarının ve hastanelerin içi boşaltılmaya çalışılıyor." iddiasında bulundu.

Derici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP'li belediyelerin yerel seçimlerde emeklerinin karşılığını alacağına yönelik inancını dile getirdi.

İktidarın, keyfine göre para harcayarak, adalet ve eşitliği sağlamak yerine usulsüzlüklere izin vererek 2024 yılı bütçesini halkın gözünde meşrulaştıramayacağını savunan Derici, "Üniversitelerin, adalet saraylarının ve hastanelerin içi boşaltılmaya çalışılıyor." görüşünü ileri sürdü.

CHP'li Derici, vatandaşın çocuğuna et alamazken Meclis'te mangal partisi yapanları gördüğünü ve cevabını yerel seçimlerde sandıkta vereceğini söyledi.

İstanbul'da motokurye Yunus Emre Göçer'in yaşamını kaybetmesine neden olan trafik kazasına ilişkin Derici, "Yabancı basın, Türkiye'de birtakım şirketlerle Somali arasında yapılan ticari anlaşmalara zarar vermemek adına Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun serbest bırakıldığını iddia ediyor. Bu iddialar neden bu kadar rahatça yazılabiliyor? Hem iç hem dış politikada ülkemizin itibarını zedeleyen iktidarın tutumu yüzünden." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Süreyya Öneş Derici Milletvekili Muğla Dış Politika Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şampiyonlar Ligi son 16 eşleşmeleri! 2023-2024 sezonu Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekimi sonuçları ne oldu? MasterChef Dilara elendi mi? MasterChef Dilara neden yok? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! Fox TV Kızıl Goncalar 1. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar yeni KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Konya su kesintisi listesi! Arka Sokaklar CANLI izle! 18 Aralık Pazartesi KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Arka Sokaklar günü mü değişti? Arka Sokaklar artık Cuma günü değil mi? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 18 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık Ankara su kesintisi listesi! 18 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title