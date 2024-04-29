CHP Milletvekili Suiçmez, yaş çay taban fiyatının yükseltilmesini talep etti

TBMM Katip Üyesi ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, "Yaş çay taban fiyatının en az 25 liraya yükseltilmesi ve çay üreticilerinin teşvik uygulamalarının acilen artırılması gerekmekte." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, mayıs ayında yaş çay taban fiyatının belirleneceğini hatırlattı.

Çay işleme sektöründe çeşitli büyüklükte 207 fabrikanın bulunduğunu, bunun 160'nın özel sektöre ait olduğunu ifade eden Suiçmez, çay üreticilerinin hem zaman hem de finansal açıdan baskı altında kalarak, ürünlerini değerlerinin çok altında satmaya zorlandığını söyledi.

Yaş çay taban fiyatının her yıl mayıs ayında belirlendiğini ve yıl sonuna kadar sabit kaldığını belirten Suiçmez, yaş çay fiyatlarının değerinin, enflasyon karşısında hızla düştüğünü kaydetti.

Suiçmez, 2023 yılında kuru yaş fiyatlarına 4 kez zam yapılarak, zam oranın yüzde 100'ü aştığını kaydederek, bir yıl boyunca sabit kalan yaş çay fiyatlarının ise üreticilerin mağduriyet yaşamasına neden olduğunu savundu.

Çay üreticilerinin haklı taleplerinin dikkate alınmasını isteyen Suiçmez, "Yaş çay taban fiyatının en az 25 liraya yükseltilmesi ve çay üreticilerinin teşvik uygulamalarının acilen artırılması gerekmektedir." diye konuştu.