CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, Vergi Artışlarını Eleştirdi

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, bazı vergilerdeki artışları değerlendirirken, "Milli dayanışma paketi adıyla milletimiz milli zam yağmuru altında şemsiyesiz ve korumasız bir şekilde bırakılmıştır." dedi.

Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı. Suiçmez, dönemin başbakanı Bülent Ecevit ile tüm şehit ve gazileri saygı ve minnetle andığını belirtti.

Hükümetin ekonomi politikasına değinen Suiçmez, vergilerde yapılan artışları eleştirdi.

"Milli dayanışma paketi adıyla milletimiz milli zam yağmuru altında şemsiyesiz ve korumasız bir şekilde bırakılmıştır." diyen Suiçmez, şunları söyledi:

"Bir ülkede herkes geleceğinden endişe duyabilir mi? Herkes geleceğinden endişe duymakta. Daha da acısı geleceğinin artık bu ülkede olmadığını düşünmekte. 2002'den beri AKP iktidarı tarafından uygulanan neoliberal politikaların faturası, bugün en acımasız şekilde vatandaşımıza çıkarılmaktadır. Genel seçimlerde kamu kaynaklarını seçim ekonomisi için kullanan AKP, uyguladığı yanlış ekonomik tercihlerle faizlerin yükselmesine, dövizin artmasına, vergilerin yağdırılmasına ve yüksek enflasyona neden olmuştur."

"Fakiri daha fakir yapan, orta sınıfı fakirleştiren, zengini daha zengin kılan" düzene boyun eğmeyeceklerini söyleyen Suiçmez, insanların yoksullaşması üzerine kurulu düzenin sonlandırılması için mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.