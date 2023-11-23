CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, Gazze'deki çocuk ölümlerini kabul edilemez buluyor
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Gazze'deki çocuk ölümlerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Suiçmez, dünyadaki savaşlara dikkat çekerek, Gazze'deki çocuk ölümlerinin insanlık dışı olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de yoksulluğun giderilmesi ve öğretmenlerin maaş sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.
CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Gazze'deki çocuk ölümlerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın birçok yerinde savaşların yaşandığını söyledi.
Gazze'deki çocuk ölümlerinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Suiçmez, "Gazze'de prematüre çocukların elektrik kesilmesi nedeniyle canlı canlı ölümüne şahit olduğumuz bir dünyada yaşıyoruz." dedi.
Sibel Suiçmez, Türkiye'de yoksulluğun giderilmesine yönelik programların ele alınması gerektiğini de belirtti.
Yarın Öğretmenler Günü'nün kutlanacağını hatırlatan Suiçmez, yeterli maaş alamayan öğretmenlerin kiralarını ödeyemeyecek durumda olduğunu savundu.
Eğitim planlamasının, yönetiminin ve denetiminin liyakat esasına göre yapılmasını isteyen Suiçmez, okullara yeterli bütçenin ayrılması, eğitim çalışanlarının ücretli-sözleşmeli ayrımı yapılmadan kadroya alınması gerektiğini dile getirdi.