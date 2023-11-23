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CHP Milletvekili Sibel Suiçmez, Gazze'deki çocuk ölümlerini kabul edilemez buluyor

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Gazze'deki çocuk ölümlerinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Suiçmez, dünyadaki savaşlara dikkat çekerek, Gazze'deki çocuk ölümlerinin insanlık dışı olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'de yoksulluğun giderilmesi ve öğretmenlerin maaş sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.