CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, okullardaki yemek skandalını paylaştı

KERİM UĞUR

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir'in en köklü okullarından olan Atatürk Lisesi'nde yatılı öğrencilere verilen yemeklerin ardından bu kez Bornova Anadolu Lisesi'nde öğrencilere verilen sabah kahvaltısını sosyal medya hesabında paylaştı. Kılıç, paylaşımında "Çocuklar bilgide yarışacağına açlıkta yarışıyor" dedi.

İzmir'in en köklü okullarından olan Atatürk Lisesi'nde yatılı öğrencilere verilen yemekleri sosyal medya hesabından paylaşıp tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, bu kez Bornova Anadolu Lisesi'nde öğrencilere verilen sabah kahvaltısını paylaştı.

Kılıç, sosyal medya paylaşımında "Sadece yağ ve ekmek! İzmir Atatürk Lisesi'ndeki yemek skandalının ardından Bornova Anadolu Lisesi'nde de benzer görüntüler içimizi acıttı. Çocuklar bilgide yarışacağına açlıkta yarışıyor!! Kıymetini bilemediğiniz bu gençler, size rağmen başaracak" ifadelerine yer verdi.